Marchés à des niveaux record : devriez-vous arrêter le SIP des fonds communs de placement, enregistrer des bénéfices, attendre la correction ou continuer ?

Par Anurag Garg

Les marchés sont à un niveau record, Sensex atteignant la barre des 60 000 pour la première fois depuis sa création et Nifty 50 atteignant le nouveau record absolu de 18 000. Le marché a plus que doublé depuis le krach de mars 2020 grâce à la liquidité et à un régime de taux d’intérêt bas.

Alors que les marchés se situent à un niveau record, de nombreuses questions pourraient se poser dans l’esprit des investisseurs : faut-il continuer à investir ? Faut-il enregistrer des bénéfices et attendre la correction du marché pour racheter ? Faut-il continuer à investir via des SIP dans des fonds communs de placement ou arrêter les SIP ?

Le but même du SIP dans les fonds communs de placement est de tirer parti des investissements en actions indépendamment des cycles de marché. « La moyenne des coûts en roupies » est le concept éprouvé qui aide les investisseurs à obtenir des rendements supérieurs s’ils continuent à investir sur un horizon temporel plus long. Grâce au SIP, l’investisseur achète plus d’unités lorsque le marché est bas et moins d’unités lorsque le marché est élevé, faisant ainsi la moyenne de ses coûts sur une période de temps. Puisqu’il est impossible de prédire la tendance future du marché (qui avait pensé que les marchés allaient presque doubler au cours des 18 derniers mois ?) .

L’investissement par le biais de SIP dans des fonds communs de placement doit être basé sur les objectifs financiers et la capacité d’épargne d’un investisseur et non sur l’évolution des prix du marché. La synchronisation des marchés peut s’avérer contre-productive pour les investisseurs. Les marchés boursiers sont volatils et les hauts et les bas font inévitablement partie de l’investissement en actions, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement. Le timing du marché serait une mauvaise décision car attendre que le marché se corrige pour commencer à investir entraînerait une perte d’opportunité. Par conséquent, les investisseurs devraient continuer à investir dans des fonds communs de placement lorsque les marchés sont élevés, car le marché finira par augmenter, tout comme les rendements des fonds communs de placement.

Alors que le marché boursier peut sembler élevé à court terme, un investisseur ne sait pas quand le rallye se poursuivra jusqu’à. Par conséquent, s’asseoir sur des liquidités ou racheter tous vos investissements en fonds communs de placement simplement parce que le marché atteint un sommet sans précédent ne sont pas de bonnes options. Investir dans un montant forfaitaire pourrait toujours être un problème si les marchés se corrigent de manière significative tout d’un coup. Par conséquent, il est sage d’aborder l’investissement par le biais de SIP dans des fonds communs de placement car ils sont gérés de manière professionnelle, offrent des avantages de diversification, réduisent le coût de l’investissement, sont liquides et ont le potentiel de générer des rendements attrayants.

Les investisseurs qui continuent d’investir dans des fonds communs de placement via des SIP bénéficieront de la poursuite de la hausse des marchés ou d’une correction intermédiaire. Nous pouvons comprendre la même chose avec une illustration ci-dessous :

Comprenons cela via un exemple. Supposons qu’un investisseur ait commencé un SIP de Rs 10 000 dans le HDFC Index Fund – Sensex Plan en octobre 2011. En investissant Rs 10 000 chaque mois, l’investisseur aurait réalisé un investissement total de Rs 12 10 000 dans ce fonds en octobre 2021. L’investisseur aurait accumulé un corpus total de Rs. 28 25 451 en octobre 2021. Les marchés sont restés volatils au cours de cette période mais ont continué de croître au cours de la période. Même après avoir investi dans tous les hauts et les bas du marché, le SIP de l’investisseur aurait augmenté à un rendement annualisé prolongé de 16,09 %.



Investir via la voie SIP aidera l’investisseur à limiter son risque de marché en étalant ses investissements dans le temps alors qu’investir un montant forfaitaire est un investissement à haut risque et à haute rémunération qui peut être dangereux. Même si le marché chute provoquant une vente massive sur le marché, un investisseur peut être assuré que le marché rebondira tôt ou tard. Lorsqu’un investisseur investit via des SIP dans des fonds communs de placement, sa richesse s’accumule et les coûts d’investissement s’étalent sur une période de temps, ce qui rapproche l’investisseur de ses objectifs financiers.

Au fil des ans, les investisseurs ont appris à comprendre les hauts et les bas du marché et à poursuivre leurs SIP mensuels. Cette discipline constante a aidé les investisseurs à se constituer un corpus sain et à atteindre leurs objectifs. Les SIP ont ainsi inculqué un investissement discipliné aux investisseurs quelles que soient les perturbations du marché.

Les investisseurs investissant par la voie SIP ont bénéficié d’excellents rendements au cours des 8 à 10 dernières années. Les entrées de SIP ont rapidement augmenté, les investisseurs injectent maintenant près de 10 000 crores de Rs chaque mois grâce à cette option, contre 4 500 crores de Rs en 2017.

(Anurag Garg est le fondateur et PDG de Nivesh.com. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir)

