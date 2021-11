Marchés boursiers à Samvat 2078 : la dynamique du marché pourrait se poursuivre mais se préparer à des corrections à court terme

La macro-économie de l’Inde est passée d’une reprise linéaire en forme de V au cours de l’EX22 à une histoire en arrière-plan de croissance au deuxième semestre

Par Arun Malhotra

Les marchés se sont extrêmement bien comportés, au-delà des attentes de tous, au cours des 18 derniers mois après le début de la pandémie en mars 2020. La deuxième vague de Covid était plus dangereuse, contagieuse et plus répandue et avait touché toutes sortes de populations. Le rythme rapide de la vaccination et la règle « Briser la chaîne » – ont conduit à des signes d’amélioration. Le gouvernement indien espère qu’au rythme actuel de plus de dix millions / jour, il sera en mesure de vacciner tous les adultes d’ici fin mars 2022 avec au moins une dose et d’ici juin 2022 avec les deux doses. Pendant ce temps, deux vaccins pour les enfants sont approuvés et les enfants peuvent bénéficier d’une protection contre toute troisième vague potentielle. Les statistiques actuelles et l’amélioration des infrastructures de santé indiquent une probabilité réduite d’une troisième vague. La macro-économie de l’Inde est passée d’une reprise linéaire en forme de V au cours de l’EX22 à une histoire en arrière-plan de croissance au deuxième semestre.

Nouvelles connexes

Le début de l’activité économique en Inde s’est rapproché des niveaux normaux avec la plupart des indicateurs tels que les perceptions de la TPS, la fabrication et les services de l’indice des directeurs d’achat (PMI), les factures E-Way et les indicateurs de mobilité en territoire positif. Après avoir été décevante en juillet et août, l’activité de la mousson a repris en septembre, avec un déficit pluviométrique de 1% au 30 septembre (fin de saison), et des semis globaux, clôturant la saison avec un léger déficit de 0,4%. Nous croyons que nous sommes tous prêts pour un fort réveil, avec une vengeance. La revanche des achats et des achats entraînera une forte demande des consommateurs dans les prochains mois.

Le gouvernement fait également de son mieux pour faciliter la relance économique par des réformes et des mesures structurelles qui contribueront grandement à éliminer les obstacles à la croissance économique à long terme. La mise en place de la NARCL-IDRCL est structurellement très positive pour le secteur bancaire. La garantie du gouvernement indien sur les reçus de sécurité fournit une liquidité immédiate et place les actifs pondérés en fonction des risques dans un pool séparé géré par l’ARC.

Ce mouvement garantira que beaucoup de capital est disponible pour les banques pour la croissance car 15 % de la valeur de réalisation seront immédiatement payés aux banques en espèces. Les prêteurs d’entreprise seront le plus grand bénéficiaire, en particulier les PSU, SBI, BOB, Union Bank, etc. Les prêteurs privés bénéficieront également de ce mouvement. Les récentes réformes de l’électricité mises en place par le gouvernement indien ont déclenché la positivité dans l’ensemble du secteur. Le gouvernement indien parle de la privatisation de la distribution des UT pour remédier aux performances sous-optimales, en particulier des sociétés de distribution publiques, et prendre des mesures pour réduire les pertes de T&D et améliorer les services aux clients. Le Gouv. Les dépenses devraient s’accélérer, tirées par des recettes fiscales directes dynamiques. Les impôts indirects, y compris les perceptions de la TPS, montrent une tendance saine et pourraient bientôt dépasser les niveaux d’avant la TPS.

Le cycle de crédit est à la hausse car 2020-21 marque la fin d’un cycle de crédit douloureux et pluriannuel où les NPA ont augmenté en raison de diverses crises de crédit menées par ILFS, DHFL. Les banques disposent également de suffisamment de liquidités et de provisions excédentaires pour compenser tout problème de bilan dû au covid. La prochaine saison des fêtes devrait contribuer à améliorer la demande globale, car les dépenses discrétionnaires resteront fortes.

Les marchés ont connu une évolution décente et les valorisations ne sont pas bon marché. Néanmoins, la forte croissance des bénéfices tirée par des facteurs structurels, la forte liquidité libérée par les banques ventrales et les valorisations du marché moyen basées sur des bénéfices normalisés maintiendront la dynamique intacte. Nous pouvons voir une correction mineure, mais la tendance à long terme est toujours à la hausse. Le conflit entre la situation du terrain et l’orientation du marché crée de l’incertitude dans l’esprit des investisseurs. Le rythme rapide de la vaccination et les « achats de vengeance » ont renforcé le taux d’activité économique pour revenir aux niveaux d’avant la pandémie sur la majorité des paramètres.

Comme en témoigne le nombre d’immatriculations, la relance du secteur immobilier propulsera l’économie sur une orbite plus haute. Cet élan dans l’immobilier a un effet multiplicateur sur divers secteurs comme le ciment, l’acier, le travail, la finance immobilière, etc. Le thème commun à toutes les industries est que les grands deviennent de plus en plus importants et les petits deviennent plus petits (contestés et anéantis) . Les 3-4 dernières années. ont créé de larges écarts et accéléré le passage du marché des acteurs non organisés aux acteurs organisés dans tous les secteurs.

Le secteur bancaire a été nettoyé, les promoteurs et les entreprises se sont désendettés et sont désormais prêts pour un nouveau cycle d’investissements, les réformes structurelles entreprises ces dernières années vont déclencher une relance économique, la formalisation de l’économie a eu lieu, et une monnaie et une monnaie stables un gouvernement politiquement stable et décisif est de bon augure pour le sentiment positif.

Nous préférons toujours la banque (secteur à feuilles persistantes), l’informatique (a de forts vents arrière en raison de la numérisation), la pharma (préférer les sociétés pharmaceutiques nationales) tandis que Covid 2 fournira un coup de pouce ponctuel) et l’immobilier. Nous restons prudents sur les matières premières et les produits chimiques où les cours des actions capturent les 2-3 prochaines années de fondamentaux solides et laissent peu de marge de sécurité.

En termes de risques désormais, il est plus global. Nous avons identifié trois risques qui pourraient jouer les trouble-fêtes à l’avenir. Le facteur Chine, la hausse des prix des matières premières et de l’énergie entraînant l’inflation et la macro américaine. Comme d’habitude, la Chine continue d’être opaque sur ses mesures politiques ainsi que sur les données économiques internes. Alors que le problème d’Evergrande en Chine a fait la une des journaux au cours du mois, notre vision globale maintient que la société tente de se restructurer et de respecter ses obligations, tandis que les régulateurs chinois restent concentrés sur Evergrande, garantissant qu’il n’y a pas d’impact de contagion sur les marchés locaux .

Les prix élevés des matières premières constituent une menace réelle pour les actions, ainsi que des perturbations dans la logistique, l’expédition et la chaîne d’approvisionnement. Cela retardera la croissance ainsi que les marges d’impact. Nous pensons que cette perturbation à court terme est ignorée par le marché. Les taux d’intérêt bas aux États-Unis, conjugués à la politique monétaire laxiste, y compris la réduction progressive des obligations par la Fed américaine au cours des prochains mois, demeurent un risque pour les actions mondiales. Le tapering peut également réduire la liquidité et provoquer des sorties d’actions. Nous prévoyons un changement graduel de la position de la Fed américaine et prévoyons que le dénouement monétaire sera lent et ordonné, en plus de l’amélioration générale de l’économie mondiale et des bénéfices des entreprises qui devraient atténuer le risque de toute baisse des actions.

Nous restons opportunistes et positifs sur les actions à l’avenir. L’augmentation de « E » ainsi qu’une croissance plus élevée apporteront une certaine raison aux évaluations des actions. Peut-être que les rendements élevés observés au cours des 15 derniers mois ne peuvent pas et ne doivent pas être extrapolés. Cependant, le nombre de transactions et la demande globale plus élevée dans quelques secteurs offrent une opportunité intéressante. Nous pensons que nous devons rester investis dans des sociétés de bonne qualité tout au long des cycles économiques et économiques, à moins que nous ne nous attendions à une baisse significative suivie de la création d’excès massifs. Nous ne sentons pas un tel scénario actuellement et resterons investis dans des sociétés de qualité fondamentalement saines.

(Arun Malhotra, fondateur et CIO, CapGrow Capital Advisors LLP. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

