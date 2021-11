Marchés d’actifs à risque sensibles aux corrections, la crypto a gagné en importance et en complexité : BCE VP

Stablecoins

Marchés d’actifs à risque sensibles aux corrections, la crypto a gagné en importance et en complexité, déclare le vice-président de la BCE

AnTy18 novembre 2021

Des pressions inflationnistes plus persistantes pourraient pousser les rendements nominaux à la hausse, ce qui pourrait mettre les valorisations des actifs sous pression, a écrit Luis de Guindos.

Dans la Financial Stability Review de novembre 2021, Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne, a évoqué le fait que les marchés des actions et des actifs risqués sont susceptibles de subir des corrections.

Alors que les marchés des actifs risqués qui maintiennent leur dynamisme les rendent plus sensibles aux baisses, dans le même temps, les marchés immobiliers de la zone euro continuent de se développer rapidement, « avec peu d’indications que les normes de prêt se resserrent en réponse », a-t-il écrit.

La combinaison de rendements réels historiquement bas et de valorisations élevées rend les obligations vulnérables aux chocs de croissance et aux taux d’intérêt défavorables, a-t-il ajouté.

« Une correction des marchés pourrait être déclenchée par une reprise économique plus faible que prévu, les retombées des développements défavorables dans les économies de marché émergentes, une réintensification des tensions dans le secteur des entreprises non financières ou des ajustements brusques des attentes du marché concernant la trajectoire prospective de normalisation de la politique monétaire.

De plus, la valorisation des actifs peut être mise sous pression par une augmentation des rendements nominaux en raison de pressions inflationnistes plus persistantes que ce qui est actuellement anticipé.

Dans le rapport, Guindos a déclaré que les crypto-monnaies restent sujettes à la volatilité, la popularité croissante des pièces stables augmentant les interconnexions entre les marchés crypto et financiers.

L’examen a noté que la capitalisation boursière des pièces stables est passée de 5 milliards de dollars à 120 milliards de dollars depuis 2020, mais ne représente toujours qu’environ 6% de la capitalisation boursière totale estimée à 2 000 milliards de dollars.

Cependant, les interconnexions entre les pièces stables et la crypto impliquent une corrélation des risques entre ces segments de marché.

Dans le même temps, les pièces stables « remplissent des fonctions de plus en plus différentes dans l’écosystème des crypto-actifs », a-t-il écrit.

En plus d’agir comme un « espace de stationnement » relativement sûr pour la volatilité de la crypto, les pièces stables servent également de pont entre les devises crypto et fiduciaire. En raison de leur volatilité des prix relativement faible, il a déclaré que les pièces stables sont progressivement utilisées pour le commerce et comme garantie dans les transactions de dérivés cryptographiques ou la finance décentralisée (DeFi).

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.