Marchés et actions Meme – Voici ce que vous devez savoir

Les principaux indices n’ont peut-être pas beaucoup bougé à la clôture, mais ce fut une autre journée folle pour les actions. Fait intéressant, les plus petites actions du marché tentent une percée majeure.

le S&P 500 est venu à une fraction d’un nouveau record historique. le Nasdaq a atteint un sommet d’un mois alors qu’il se rapproche d’une autre cassure majeure. Et puis il y a le ETF iShares à micro-capitalisation (NYSEARCA :CBI) qui est à quelques ticks de son propre record.

Dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, nous commencerons par parler de la force du marché et de ce que cela signifie.

Ensuite, nous passerons aux sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), qui sont particulièrement intéressantes en ce moment lorsque les investisseurs les dépassent. Je souligne plusieurs sociétés d’acquisition ad hoc qui se sont retirées après s’être ralliées à la suite de leurs annonces initiales d’acquisition. La liste est diversifiée, mais ils ont tous une chose en commun : ils méritent d’être pris en compte pour votre liste de surveillance en ce moment.

Bien sûr, tous les SPAC ne sont pas créés égaux. Et il y a eu absolument des annonces de mauvaises affaires. Mais tant que vous êtes prêt à sortir des sentiers battus, il existe de nombreuses opportunités à long terme à trouver.

Alors… préparez-vous. Je prends le temps de discuter des « actions mèmes » folles… autrement connues sous le nom de Reddit actions. La folie qui est Divertissement AMC (NYSE :AMC) Ne peut pas être ignoré.

Et aujourd’hui, un autre stock de mèmes a fait les gros titres – Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV). Il a plus que doublé à un moment donné au début des échanges d’aujourd’hui, mais tous ceux qui ont acheté au plus haut (vers 10 h 30 HE) se sont retrouvés en baisse de plus de 30 % moins d’une heure plus tard.

Mon message d’intérêt public (PSA) sur la mode des actions meme ne peut pas être ignoré.

Connectez-vous à MoneyLine maintenant pour avoir mon point de vue. Certains d’entre vous n’aimeront peut-être pas ce que j’ai à dire… mais ce que vous obtenez, c’est mon opinion honnête et professionnelle. Et c’est celui que je crois que tous les investisseurs ont besoin d’entendre.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

