Marchés européens de l’ouverture à la clôture : Actions

LONDRES — Les actions européennes devraient commencer la semaine en hausse alors que l’attention se porte de la variante omicron Covid aux décisions de politique monétaire de certaines des plus grandes banques centrales du monde.

Le FTSE britannique ouvrirait 21 points de plus à 7 319, le DAX allemand augmenterait de 71 points à 15 702 et le CAC français devrait ouvrir 31 points de plus à 7 023, selon IG.

Ce sera une semaine importante pour la politique monétaire avec la Réserve fédérale américaine, la Banque du Japon, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne qui devraient toutes prendre des décisions cette semaine.

Sélections d’actions et tendances d’investissement de CNBC Pro :

Cela survient alors que l’on se concentre de plus en plus sur une inflation très élevée et sur la réaction des banquiers centraux. Vendredi, l’inflation américaine a atteint son rythme le plus rapide depuis 1982, mais les marchés ont réussi à s’en débarrasser, le S&P 500 enregistrant sa meilleure semaine depuis février.

Dans sa note du matin de lundi, l’économiste en chef de Société Générale Global, Klaus Baader, a évoqué un programme chargé des banques centrales cette semaine.

Il s’attend à : « un tapering accéléré et des signaux pour une hausse des taux plus tôt par la Fed » et « l’intention de mettre le PEPP [pandemic emergency purchase program] en attente par la BCE. » Il voit également la BoE maintenir sa position « à contrecœur » et la Banque du Japon maintenir sa position accommodante.

Les contrats à terme sur actions américaines se négocient légèrement à la hausse lundi matin. Pendant ce temps, en Asie, les marchés ont bondi alors que les commerçants surmontaient les craintes concernant la transmissibilité et la gravité de la nouvelle variante omicron Covid.

Le Royaume-Uni a relevé dimanche son niveau de menace Covid, le Premier ministre Boris Johnson mettant en garde contre un « raz de marée » de cas de Covid à la suite d’omicron. A partir de cette semaine, des booster jabs seront également proposés à tous les adultes en Angleterre.

« Il est maintenant clair que deux doses de vaccin ne suffisent tout simplement pas pour donner le niveau de protection dont nous avons tous besoin », a déclaré Johnson. « Mais la bonne nouvelle est que nos scientifiques sont convaincus qu’avec une troisième dose, une dose de rappel, nous pouvons tous augmenter notre niveau de protection. »

Sur le front des données en Europe, les investisseurs suivront le rapport sur la stabilité financière de la Banque d’Angleterre et les résultats des tests de résistance au Royaume-Uni. Le chef de la banque, Andrew Bailey, devrait tenir une conférence de presse à 17h30, heure de Londres.

Le groupe OPEP des principaux producteurs de pétrole publiera également son rapport mensuel étroitement surveillé sur le marché du pétrole. Les prix du pétrole ont augmenté lundi dans un contexte d’espoir croissant que l’impact d’omicron sera moins sévère qu’initialement craint et que la demande restera robuste.

En ce qui concerne les actions individuelles, le Credit Suisse a annoncé lundi matin une refonte de son conseil d’administration.

Pendant ce temps, Santander a été condamné vendredi à payer à Andrea Orcel 68 millions d’euros (76,42 millions de dollars) pour avoir retiré son offre du poste de PDG.

— Saheli Roy Choudhury de CNBC a contribué à ce reportage.