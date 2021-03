Marchés: les actions ont connu une belle progression en FY21

De nombreuses actions qui se sont révélées gagnantes appartenaient aux secteurs de l’automobile et de la métallurgie. Les experts, cependant, estiment que la poursuite de la hausse de ces actions est limitée.

Par Urvashi Valecha

Les marchés de l’exercice sortant (FY21) ont vu peu de perdants alors que les actions se sont fortement redressées par rapport aux creux de mars 2020. Le rallye a été propulsé par plusieurs actions qui ont augmenté entre 179,99% et 691,09%. Seuls deux stocks de Nifty100 ont diminué au cours de la période.

De nombreuses actions qui se sont révélées gagnantes appartenaient aux secteurs de l’automobile et de la métallurgie. Les experts, cependant, estiment que la poursuite de la hausse de ces actions est limitée.

Le premier gagnant du Nifty100 pour FY21 a été Adani Green Energy, qui a progressé de 691,09%, suivi par Adani Transmission, Tata Motors, Hindalco Industries et Motherson Sumi Systems, qui ont augmenté de 360,51%, 317,7%, 241,85% et 225,96%, respectivement.

Il n’y avait que deux actions dans l’indice des 100 sociétés qui ont diminué pour l’exercice 21. Coal India et Abbott India ont reculé respectivement de 7,46% et 2,73%.

Selon Sanjeev Hota, responsable de la recherche, Sharekhan by BNP Paribas, les valeurs métalliques ont réagi au facteur de liquidité qui a bondi à l’échelle mondiale et ont été menées par une demande croissante de la Chine et du monde. «Les stocks de métaux ont été considérablement battus par rapport à leurs sommets antérieurs et ont maintenant augmenté principalement en raison du facteur de liquidité, de la hausse des prix des métaux en raison de l’amélioration de la demande et de la reprise mondiale. De même, la hausse des actions du secteur automobile est un jeu sur la reprise, les valorisations sont devenues raisonnables et la demande de mobilité personnelle augmentant, les actions automobiles ont gagné. »

À l’avenir, cependant, les experts pensent que la hausse de ces actions est limitée. Rusmik Oza, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities, a déclaré: «Dans le cas des actions automobiles, il devrait y avoir une pause dans le rallye alors que la demande d’automobiles culmine au milieu du pic de la deuxième vague de Covid-19. Même les stocks de métaux se refroidiraient, car les prix se stabiliseraient grâce à l’amélioration de l’offre et les prix des matières premières baisseraient. »

Selon Oza, les secteurs susceptibles de bien se porter l’année prochaine sont les banques, les biens d’équipement, l’ingénierie et la construction.

