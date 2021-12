Marchés mondiaux, Bitcoin défie les attentes lors de l’annonce de l’arrangement Hawkish Taper de la Fed

Les marchés mondiaux ont défié les prévisions parce que la FRS américaine et un certain nombre d’autres banques centrales du monde entier se préparent à empêcher la politique d’assouplissement financier. Mercredi, le Federal Open Market Committee (FOMC) de la banque centrale américaine a déclaré qu’il prévoyait de réduire progressivement l’assouplissement quantitatif (gros achats mensuels plus achats) et de terminer le programme d’ici mars 2022. De plus, les membres du FOMC ont décidé de maintenir les taux d’intérêt à zéro, mais s’attendent à un minimum de 3 hausses de taux l’année prochaine.

Plans de la Réserve fédérale, organisation de la réduction des achats et hausse des taux pour 2022

Depuis le début de Covid-19 aux États-Unis, le FRS américain a lancé une politique d’assouplissement financier comme aucune alternative dans l’histoire. Cette décision a entraîné une flambée de l’inflation et les analystes et économistes du monde entier ont critiqué les sélections de la Fed ces derniers temps. Le FOMC a mis fin mercredi à une réunion de deux jours et la Banque centrale a également expliqué qu’elle prévoyait de réduire son programme d’achat d’obligations à 30 milliards de dollars par mois d’ici janvier. Ce mois-ci, la Fed peut mobiliser 90 milliards de dollars d’achats d’assouplissement quantitatif (QE) contre 120 milliards de dollars le mois dernier.

En plus de la réduction du QE, les membres du FOMC ont conjointement précisé que l’institution financière a des plans pour 3 hausses de taux l’année prochaine. Il s’attend à 3 en 2022, 2 à de nombreuses hausses de taux en 2023 et 2 autres taux d’intérêt augmenteront en 2024. La Fed n’a cependant pas imputé la hausse de l’inflation aux États-Unis à son QE, mais a plutôt noté que l’inflation a été causée par des problèmes d’offre et de demande.

« Les déséquilibres de l’offre et de la demande associés à la pandémie ainsi que la réouverture de l’économie ont continué de contribuer à des niveaux élevés d’inflation », a déclaré le FOMC en semaine. de plus, les déclarations du FOMC susmentionnées Covid-19, et les nouvelles variantes du coronavirus, ont eu un excellent impact sur l’économie américaine.

« Achetez des rumeurs, vendez des faits » : les marchés mondiaux et le Bitcoin augmentent après la réunion du FOMC

Malgré les déclarations de réduction et révélant qu’il y aura probablement 3 hausses de taux l’année prochaine, les commentaires de la Fed ont vu une réaction du marché opposée à ce qui était prévu avant l’annonce de la réduction. Le Nasdaq, le NYSE et l’indice boursier ont tous enregistré des gains à la fin de la réunion du FOMC. S’adressant à Bitcoin.com News, Alex Kuptsikevich, l’analyste principal de Fxpro, a déclaré mercredi que la Fed « détenait la frange la plus hawkish des attentes du marché ».

« Le FOMC a déclaré qu’il doublerait le rythme de la réduction », a déclaré Kuptsikevich. «Les prévisions mises à jour du comité prévoient 3 hausses de taux directeurs en 2022, bien qu’il y ait seulement six mois, il n’en attendait aucune. nous avons tendance à détecter conjointement que l’équilibre des objectifs de la Fed permet de démarrer une hausse des taux avant d’atteindre la condition économique grâce à une inflation plus élevée.

« Le président de la Fed a également appelé les évaluations monétaires et élevées » », a poursuivi l’analyste. « Cela pourrait être un signal clair d’une disposition à nuire aux marchés, comme il l’a fait en 2018. Tout au long de la conférence, Powell a noté que le FOMC n’avait néanmoins pas d’accord sur l’arrangement temporel de la baisse record de la Fed. au cours du précédent cycle de ralentissement de la stimulation, ce n’était pas un problème réel depuis le début de la hausse de vitesse – L’indice du dollar s’est redressé dans les premières minutes lorsque le FOMC, atteignant les sommets du mois civil grégorien 2020, puis il a de nouveau tourné reculer, perdant 0,8% par rapport à la hauteur au moment de la rédaction. «

Kuptsikevich a ajouté :

« Le sentiment est que les marchés sont prêts pour une prise de risque, s’attendant à un fléchissement de la Fed, et n’ont pas reculé malgré la rhétorique de la Fed. Certains commentateurs pensent que nous avons tendance à voir une réaction classique « acheter des rumeurs, vendre des faits ». Cependant, l’augmentation des valeurs « de croissance » en dit long sur l’humeur du marché à terminer une année puissante sur une note joyeuse. À un moment équivalent sur le dollar, une vague de croissance de prises de bénéfices au cours des six derniers mois semble avoir commencé, bien que la position de la Fed soit beaucoup plus belliciste par rapport aux banques centrales alternatives du panier DXY.

Même le bitcoin (BTC) a défié les attentes mercredi, car la valeur a augmenté d’un cran lorsque les plans bellicistes du FOMC ont été déclarés. Juste avant la fin de la réunion, BTC échangeait des mains contre 46 590 $ par unité et lorsque la réunion du FOMC s’est terminée, les coûts de la BTC ont grimpé à 49 420 $ mercredi après-midi (HNE).

La Banque d’Angleterre relève son taux de référence, l’institution financière européenne maintient le contrôle des taux bas, les demandes de chômage aux États-Unis restent au-dessus des niveaux d’avant la pandémie

En plus de la réunion du FOMC, la Banque d’Angleterre (BoE) a relevé son taux directeur à 0,25% contre 0,1%. Aucune banque centrale alternative n’a encore fait cela et l’institution financière européenne, tout comme la FRS, a maintenu son taux d’intérêt de référence supprimé pour le moment.

L’institution financière européenne a expliqué qu’elle n’augmentera pas les taux d’emprunt tant que l’inflation ne s’installera pas. De plus, les déclarations hebdomadaires d’inactivité aux États-Unis imprimées par le Labour indiquent une augmentation la semaine dernière. Le rapport du ministère du Travail montre que les réclamations inactives sont toujours bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

Le post Marchés mondiaux, Bitcoin défie les attentes lorsque l’annonce de l’arrangement Hawkish Taper Arrange de la Fed est apparue pour la première fois sur BTC Wires.