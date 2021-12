Marchés mondiaux : le dollar est sous pression, les actions asiatiques chutent alors que l’inflation mondiale, les craintes d’Omicron sapent la confiance

L’indice du dollar s’échangeait à 95,999, en baisse de près de 1% depuis le plus haut de mercredi immédiatement après que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle accélérerait la réduction de son programme d’achat d’obligations d’urgence et se préparerait à augmenter les taux plus rapidement l’année prochaine.

Les marchés boursiers asiatiques et le dollar américain ont eu du mal à tirer leur épingle du jeu vendredi après qu’une ruée vers les réunions des banques centrales a souligné la menace croissante posée par une flambée de l’inflation mondiale, tandis que les craintes concernant la variante omicron de COVID-19 ont ajouté à une humeur prudente. L’indice du dollar se négociait à 95,999, en baisse de près de 1% depuis le plus haut de mercredi immédiatement après que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle accélérerait la réduction de son programme d’achat d’obligations d’urgence et se préparerait à augmenter les taux plus rapidement l’année prochaine.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence était de 1,4275%, l’extrémité inférieure de leur fourchette récente, tandis que le rendement à deux ans était de 0,6330% après avoir également chuté de ses récents sommets. résultat belliciste du FOMC, les rendements devraient augmenter en prévision du cycle de resserrement de la Fed », ont déclaré les analystes de Westpac dans une note matinale, faisant référence au Federal Open Market Committee, qui définit la politique monétaire.

« Cependant, il existe actuellement des dynamiques concurrentes, les craintes d’inflation persistantes déclenchant la rhétorique plus dure de la Fed étant contrebalancées par les craintes que la croissance économique ne déraille d’omicron à court terme », ont-ils déclaré. décideurs bancaires, dont beaucoup ont pris une tournure plus belliciste.

Le dollar a également été touché par les gains de la livre sterling, qui a augmenté de 0,45% jeudi après que la Banque d’Angleterre a surpris les marchés en devenant la première grande banque centrale mondiale à augmenter ses taux d’intérêt, augmentant de 0,15 point de pourcentage à 0,25%. L’euro s’est raffermi après le La Banque centrale européenne a fait un autre petit pas pour annuler les mesures de relance de l’ère de crise.

La Banque du Japon clôturera une semaine exceptionnelle pour les principales banques centrales plus tard vendredi. Il devrait maintenir la politique monétaire ultra-flexible, mais pourrait réduire le financement d’urgence en cas de pandémie.

TENSIONS SINO-US

Les marchés boursiers n’ont pas réussi à trouver une direction claire depuis la réunion de la Fed. Au cours de la nuit, le Nasdaq a terminé en forte baisse alors que les investisseurs se sont éloignés des actions de croissance comme les grandes technologies pour se tourner vers les valeurs, faisant grimper l’indice de valeur S&P 500 de 0,7%. Le Nikkei du Japon était en baisse de 0,85% en début de séance vendredi après avoir augmenté de 2,13% la veille en son meilleur jour depuis près de sept semaines.

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique hors Japon a perdu 0,2%. Il se dirige vers une baisse hebdomadaire de 1,7%, et à 621,93 n’est que juste au-dessus du plus bas de l’année de 615,99 fixé la semaine dernière. Les actions chinoises, en particulier les noms de la technologie, ont été un frein majeur, l’indice de référence de Hong Kong atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2020 jeudi et en baisse de 0,56% vendredi. Kenny Ng, stratège en valeurs mobilières chez Everbright Sun Hung Kai, a déclaré que la faiblesse était due à l’attention renouvelée des investisseurs sur les relations tendues sino-américaines.

«Récemment, un certain nombre de nouvelles entreprises aux États-Unis ont été ajoutées à la liste des sanctions, ce qui a un impact sur les actions liées et même sur le sentiment du marché. On s’attend à ce que le marché boursier de Hong Kong continue de se consolider avant la fin de l’année », a-t-il déclaré.

Jeudi, le gouvernement américain a imposé des restrictions d’investissement et d’exportation à des dizaines d’entreprises chinoises, dont le plus grand fabricant de drones DJI, les accusant de complicité dans l’oppression de la minorité ouïghoure de Chine ou d’aider l’armée, exacerbant davantage les tensions entre les deux plus grandes économies du monde.Pétrole les prix ont chuté en début de séance de vendredi après avoir augmenté de 2% la veille. Le brut Brent a chuté de 0,6% à 71,94 $ le baril et le brut américain a perdu 0,6% à 71,94 $ le baril. L’or au comptant a peu varié, en baisse de 0,07% à 1 797 $ l’once.

