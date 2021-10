Marchés mondiaux : les actions asiatiques énervées face aux craintes d’inflation, le dollar au plus haut depuis un an

Malgré les craintes croissantes d’inflation, l’optimisme se fait de plus en plus sentir quant à l’état de la reprise économique. (Source de la photo : .)

Les actions asiatiques étaient sur le qui-vive mercredi alors que les inquiétudes concernant la flambée des prix de l’électricité alimentant l’inflation ont pesé sur le sentiment et ont fait s’attendre à ce que les États-Unis réduisent leur programme d’achat d’obligations d’urgence, maintenant le dollar à son plus haut niveau depuis un an. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,1% en début de séance, se stabilisant après avoir chuté de plus de 1% un jour plus tôt, ce qui a été sa pire performance quotidienne en trois semaines.

Les mouvements ont été mis en sourdine sur la plupart des marchés. Les blue chips chinois sont restés stables, l’Australie a affiché un gain de 0,06%, tandis que le Nikkei du Japon a perdu 0,2%. La bourse de Hong Kong a été fermée dans la matinée à cause d’un typhon. Contribuant également à l’humeur mal à l’aise, les investisseurs attendent une série de publications de données qui devraient être publiées mercredi, y compris les chiffres du commerce chinois, les données sur l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis et le compte rendu de la réunion politique de la Réserve fédérale américaine en septembre.

Le début imminent de la saison des résultats des entreprises a également dissuadé certains investisseurs de placer des paris importants. stratège en investissement pour LGT en Asie-Pacifique.

« Cette saison des résultats est également critique car lors de la précédente, les résultats, en particulier aux États-Unis, étaient très solides, en partie à cause de l’effet de base. Le troisième trimestre pourrait être un peu plus standard », a-t-il ajouté. La Réserve fédérale américaine se rapproche du début de la réduction de son programme d’achat massif d’obligations en cas de pandémie, une décision compliquée par les craintes croissantes dans le monde que la hausse des coûts de l’énergie attise l’inflation tout en freinant la reprise économique.

Les prix du pétrole sont actuellement proches des sommets pluriannuels, mais étaient plus stables dans les échanges matinaux asiatiques. Le brut Brent a chuté de 0,29% à 83,18 $ le baril, juste après le plus haut de lundi sur trois ans de 84,6 $, tandis que le brut américain a perdu 0,2% à 80,48 $ par rapport au plus haut de sept ans de lundi de 82,18 $.

Malgré les craintes croissantes d’inflation, l’optimisme se fait de plus en plus sentir quant à l’état de la reprise économique. Trois décideurs de la Réserve fédérale américaine ont déclaré mardi que l’économie américaine s’était suffisamment rétablie pour que la banque centrale commence à retirer son soutien en période de crise. En conséquence, les actions ont glissé à Wall Street du jour au lendemain. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,34%, le S&P 500 a perdu 0,24% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,14%.

La diminution de la probabilité signifiait également que le dollar était fort, se situant juste en dessous d’un sommet d’un an par rapport aux autres devises majeures atteintes la veille. L’indice du dollar était le dernier à 94,413, juste à côté du plus haut de mardi de 94,563, le plus élevé depuis septembre 2020.

Il a été particulièrement fort contre le yen avec un dollar achetant 113,39 yens, au vu du plus bas de près de trois ans de lundi. Alors que le Japon achète la majeure partie de son pétrole à l’étranger, une semaine de yen signifie qu’il est encore plus aux prises avec les prix élevés. L’or était stable devant les données des États-Unis avec un prix au comptant en hausse de 0,04% à 1 760 $ l’once, au milieu de la fourchette de ce mois.

