Marchés mondiaux : les actions asiatiques progressent, le dollar faible alors que les marchés décident que les retombées d’Omicron sont limitées

Une remontée des actions mondiales s’est poursuivie au début des échanges asiatiques jeudi et le dollar refuge était en recul alors que les marchés se réjouissaient des signes positifs concernant l’impact de la variante omicron de COVID-19 et des données économiques américaines. Le Nikkei du Japon a gagné 0,3% et l’indice le plus large des actions d’Asie-Pacifique de MSCI en dehors du Japon a augmenté de 0,6%, une troisième session consécutive de gains après avoir pris une secousse lundi lorsque les craintes concernant la nouvelle souche de coronavirus ont saisi les marchés et poussé les investisseurs vers des valeurs refuges.

« La trajectoire imprévisible de la pandémie et ses impacts connexes sur la croissance et l’inflation continuent de dominer l’appétit pour le risque des investisseurs », a déclaré David Chao, stratège du marché mondial Asie-Pacifique chez Invesco. le pire des cas est peu probable : même si les taux de transmission seraient plus élevés, cette variante semble moins virulente et moins susceptible de provoquer des maladies graves ou la mort.

Le risque de devoir rester à l’hôpital pour les patients atteints de la variante Omicron de COVID-19 est de 40 à 45 % inférieur à celui des patients atteints de la variante Delta, selon une étude de l’Imperial College de Londres publiée mercredi. Du jour au lendemain, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,74%, le S&P 500 a gagné 1,02% et le Nasdaq Composite a ajouté 1,18%, après que les données ont montré que la confiance des consommateurs américains s’est encore améliorée en décembre, et la Maison Blanche a déclaré qu’elle reprenait les pourparlers sur un projet de loi massif sur les dépenses sociales et le changement climatique. le sénateur Joe Manchin.

Cependant, alors que les marchés des deux côtés du Pacifique ont progressé cette semaine, les gains du large indice de référence asiatique de MSCI ont commencé à partir du plus bas de l’année de lundi, tandis que les indices de référence américains sont en vue des sommets records du mois dernier. Forte croissance économique aux États-Unis et nervosité provoquée par le balayage Les changements réglementaires en Chine plus tôt cette année, qui ont bouleversé les actions dans les secteurs de la technologie à l’immobilier, ont éloigné les investissements de l’Asie. L’indice Hang Seng de Hong Kong a été durement touché, chutant de 15 % en 2021, ce qui serait sa pire année depuis 2011.

Jeudi, l’indice de référence a augmenté de 0,45%, bien que les actions de l’indice JD.com aient chuté jusqu’à 9% après que le principal actionnaire de la société de commerce électronique, Tencent, a déclaré qu’il donnerait la majeure partie de sa participation de 16,4 milliards de dollars à ses propres actionnaires sous forme de dividende. , conformément à l’humeur du « risque sur », l’indice du dollar était à 96,042, non loin du plus bas de la nuit à 96,020, touché pour la première fois depuis le 17 décembre.

Les pertes récentes ont été assez généralisées; l’euro a gagné au cours des quatre dernières sessions et le dollar australien – souvent considéré comme un indicateur de l’appétit pour le risque – est en hausse de 1,1% sur la semaine. gamme. Les prix du pétrole ont également augmenté, encore une fois en ligne avec l’optimisme quant à l’état de l’économie mondiale, également aidés par une baisse plus importante que prévu des stocks américains mercredi.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 0,3% à 75,53 $ le baril. Les contrats à terme sur le brut US West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 0,38% à 73,04 $. L’or au comptant est resté stable à 1 804 $ l’once, au-dessus du niveau symbolique de 1 800 $, aidé par le dollar plus faible.

