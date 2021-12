Marchés mondiaux : les actions asiatiques récupèrent certaines pertes d’Omicron, mais les risques sont importants

L’humeur négative s’est quelque peu améliorée aux premières heures asiatiques avec des contrats à terme sur actions américaines en hausse et certains actifs ont été malmenés lors des ventes de lundi, trouvant des acheteurs, bien que les volumes aient été maigres à l’approche des vacances de fin d’année.

Les actions asiatiques ont augmenté mardi, faisant fi d’une séance meurtrière à Wall Street, alors que les marchés chinois applaudissaient la pression de Pékin pour aider les sociétés immobilières en difficulté, bien que l’augmentation des cas de la variante du coronavirus Omicron persiste comme une inquiétude pour les investisseurs. Les indices boursiers américains ont reculé de plus de 1% alors que le nombre de cas positifs de COVID-19 a augmenté et le projet de loi sur les dépenses sociales et le climat du président Joe Biden a subi un revers important.

L’humeur négative s’est quelque peu améliorée aux premières heures asiatiques avec des contrats à terme sur actions américaines en hausse et certains actifs ont été malmenés lors des ventes de lundi, trouvant des acheteurs, bien que les volumes aient été maigres à l’approche des vacances de fin d’année. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,4%. Le Nikkei du Japon a augmenté de 1,79% alors que les investisseurs ont acheté la forte vente de lundi tandis que les actions australiennes étaient en hausse de 0,47%. Alors que la déroute mondiale des actions semblait s’arrêter, les investisseurs sont toujours préoccupés par les risques d’Omicron.

« COVID reste une menace pour l’économie mondiale. Les premières preuves suggèrent que la variante Omicron est plus transmissible mais entraîne une maladie moins grave que les variantes précédentes », ont écrit les économistes de la CBA dans une note. En Chine, l’indice de premier ordre CSI300 était de 0,37% plus élevé tandis que l’indice composite de Shanghai a augmenté de 0,46% , avec les promoteurs immobiliers en tête des gains.

Cette hausse intervient alors que la Chine aurait exhorté les grandes sociétés immobilières privées et publiques à acquérir des projets immobiliers auprès de promoteurs en difficulté afin de réduire les risques que l’accumulation de dettes ne déstabilise l’économie. L’indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert 0,56%.

Lundi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,23%, le S&P 500 <.SPX a perdu> 1,14% et le Nasdaq Composite a chuté de 1,24%. Les principaux indices européens se sont également vendus après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il resserrerait les restrictions sur les coronavirus si nécessaire, après que les Pays-Bas ont commencé un quatrième verrouillage et que d’autres dans la région ont envisagé des restrictions de Noël.Tôt mardi, l’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d’autres principaux partenaires commerciaux, était en baisse à 96,512.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 1,4225% par rapport à sa clôture américaine de 1,419% lundi. Le rendement sur deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 0,6297 % par rapport à une clôture américaine de 0,63 %. de l’amélioration de l’offre. Le brut américain a augmenté de 0,71% à 69,1 $ le baril. Le brut Brent a atteint 71,9 $ le baril. L’or était légèrement plus élevé. L’or au comptant s’échangeait à 1791,32 $ l’once.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.