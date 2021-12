Marchés mondiaux : les marchés boursiers asiatiques en hausse malgré la menace Omicron

Les actions australiennes ont baissé de 0,1%, ce qui, selon les analystes, était le résultat d’un dollar américain plus élevé du jour au lendemain qui a affaibli l’appétit pour les matières premières et les actions liées au secteur.

Les marchés boursiers asiatiques gagnaient du terrain mercredi alors que l’appétit pour le risque des investisseurs mondiaux augmente à l’approche de la fin de l’année, malgré le nombre croissant de cas de variantes Omicron dans le monde. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,6%, après que les actions américaines ont terminé la session précédente avec des gains.

Les actions australiennes ont baissé de 0,1%, ce qui, selon les analystes, était le résultat d’un dollar américain plus élevé du jour au lendemain qui a affaibli l’appétit pour les matières premières et les actions liées au secteur. L’indice boursier Nikkei du Japon était en hausse de 0,1%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,2% et le bleu de la Chine L’indice -chip CSI 300 était en hausse de 0,23% dans les échanges commerciaux. Les actions technologiques ont été le principal moteur de la forte ouverture de Hong Kong après s’être négociées en territoire négatif pendant la majeure partie de la semaine.

Une meilleure nuit à Wall Street a fourni l’avance positive aux marchés asiatiques avec un net rebond du sentiment pour les actions américaines. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 560,54 points, ou 1,6%, à 35 492,7, le S&P 500 a gagné 81,21 points, ou 1,78%, à 4 649,23 et le Nasdaq Composite a ajouté 360,14 points, soit 2,4%, à 15 341,09.

Le bond est survenu malgré les inquiétudes croissantes liées à la propagation de la variante Omicron à l’approche des périodes de vacances traditionnelles dans le monde. La variante, détectée pour la première fois le mois dernier, fait doubler les infections en 1,5 à 3 jours, selon le World Health Organisation.On ne sait pas encore s’il provoque une maladie plus grave que la variante Delta. Cependant, les investisseurs asiatiques ignoraient pour la plupart l’augmentation actuelle du nombre de cas.

« Les clients sont toujours heureux d’acheter ici malgré les risques évidents liés au marché et à la santé, la plupart du temps ils ajoutent à leurs positions existantes », a déclaré à . John Milroy, un conseiller d’Ord Minnett à Sydney. « Après deux ans, les clients sont fatigués. d’en parler et tout en le reconnaissant, revient à se concentrer sur les bénéfices qui devraient être vraiment bons à notre avis.

Le directeur de la recherche de BOCOM International, Hong Hao, a déclaré que les investisseurs basés en Chine étaient plus concentrés sur les problèmes potentiels de la chaîne d’approvisionnement de toute épidémie de COVID sur le continent. », a-t-il déclaré à ..

« Les investisseurs semblent être plus détendus avec de nouvelles données montrant qu’Omicron n’est pas aussi fatal que les autres variantes … en Chine, la plus grande préoccupation reste le secteur immobilier. » Dans le commerce asiatique, le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence était de 1,4651 % par rapport à sa clôture américaine de 1,487% mardi. Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders d’une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 0,6665% par rapport à une clôture américaine de 0,675 %.

Le dollar s’est apprécié de 0,03 % face au yen à 114,11. Il est encore à une certaine distance de son plus haut cette année de 115,51 le 2021-11-24. L’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d’autres principaux partenaires commerciaux, a baissé à 96,42. Le brut américain a augmenté de 0,5% à 71,47 $ tandis que le brut Brent est passé à 74,3 $ le baril. L’or était légèrement plus élevé avec le prix au comptant s’échangeant à 1789,36 $ l’once.

