Marchés mondiaux – Wall Street retrouve son équilibre avant la masse salariale américaine

Les contrats à terme sur actions S&P 500 e-mini et sur le Nasdaq étaient plus fermes avant les données sur les salaires non agricoles à 13h30 GMT.

Wall Street s’est dirigé vers un départ plus ferme vendredi, bien que les chiffres de la masse salariale aux États-Unis avant la cloche d’ouverture donneront probablement le ton à la dernière session d’une première semaine de négociation en montagnes russes en 2022 qui a vu de nouveaux sommets suivis de ventes massives.

Le pétrole se dirigeait vers ses meilleurs gains hebdomadaires depuis la mi-décembre, alimentés par des soucis d’approvisionnement dans un contexte de troubles croissants au Kazakhstan, où une fermeture d’Internet affectant la puissance de calcul mondiale du réseau bitcoin a contribué à faire chuter la crypto-monnaie à son plus bas niveau depuis septembre.

Un début fulgurant jusqu’en 2022 s’est inversé mercredi après que le procès-verbal de la réunion de la Fed de décembre ait signalé que la banque centrale pourrait devoir augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu.

Certains décideurs de la Fed souhaitent également réduire le bilan de plus de 8 000 milliards de dollars de la banque centrale et augmenter les taux pour réprimer une inflation élevée depuis des décennies, selon le procès-verbal.

Wall Street s’est stabilisé jeudi soir, bien que les analystes de la banque ING aient déclaré que les minutes se répercutaient toujours sur les marchés, faisant grimper les rendements obligataires, affectant les actions de croissance et maintenant le dollar raisonnablement bien soutenu.

« Nous avons des emplois non agricoles aujourd’hui et cela aura-t-il un effet sur les attentes de hausse des taux ? Je ne pense pas que ce sera le cas », a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets. « La Fed est sur le point de commencer des augmentations de taux progressives et incrémentielles et la question clé sera de savoir combien les marchés leur permettront de s’en tirer et une grande partie de cela dépendra des orientations. »

La masse salariale non agricole a probablement augmenté de 400 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 210 000 en novembre, selon une enquête de . auprès d’économistes.

Goldman Sachs a déclaré qu’il s’attend à une hausse de 500 000 au-dessus du consensus.

L’indice boursier MSCI All Country était légèrement plus ferme à 744,73 points, bien qu’en baisse de 2% par rapport au record de mardi. En Europe, l’indice STOXX était légèrement plus faible à 487 points, également en retrait d’environ 2% par rapport à un record de mardi.

L’inflation de la zone euro a augmenté de manière inattendue la mois dernier à 5% contre 4,9% en novembre, un record pour le bloc monétaire, bien que contrairement à la Fed, la Banque centrale européenne affirme que les prix se relâcheront suffisamment cette année pour éviter les hausses de taux.

Le sentiment économique de la zone euro a chuté plus que prévu alors que la variante Omicron du coronavirus balaie l’Europe.

RALLYES BRUTS, BITCOIN EN BAISSE

Les actions asiatiques ont principalement augmenté vendredi, brisant deux jours de pertes.

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique hors Japon a grimpé de 0,7%, stimulé par les gains en Australie où l’indice de référence local a grimpé de 1,3%, mené par les actions bancaires. Le Nikkei du Japon a peu changé.

Un indice des actions immobilières continentales cotées à Hong Kong a bondi de 4,6% sur les rapports des médias selon lesquels les décideurs chinois envisagent d’exclure la dette accumulée lors de l’acquisition d’actifs en difficulté lors de l’évaluation du respect du ratio d’endettement.

Les investisseurs s’adapteront probablement aux actions asiatiques «attrayantes et moins chères» au début de l’année, a déclaré Jim McCafferty, co-responsable de la recherche sur les actions APAC chez Nomura.

« Avec les taux sur le point d’augmenter, du point de vue de la diversification mondiale des risques, les investisseurs déplacent probablement leur argent des marchés américains vers les marchés asiatiques, en particulier la Chine, car il est de plus en plus indépendant de ce que font les États-Unis », a-t-il déclaré.

Les rendements du Trésor américain ont fait une pause, après avoir fortement augmenté cette semaine après les minutes de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence était de 1,7266% après avoir atteint 1,7530% du jour au lendemain, son plus haut depuis avril 2021 et en forte hausse par rapport à sa clôture de 2021 de 1,5118%.

Le dollar devait enregistrer de larges gains hebdomadaires, atteignant un sommet de cinq ans sur le yen à 116,35 mardi, oscillant autour de 115,78 vendredi.

Les prix du pétrole se sont redressés, ce que certains analystes ont lié à l’annonce de l’arrivée de parachutistes russes pour apaiser les troubles au Kazakhstan, bien que la production dans le pays producteur de l’OPEP+ reste largement inchangée jusqu’à présent.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 0,5% à 82,54 $ le baril, et le brut américain a augmenté de 0,6% à 79,89 $.

L’or au comptant s’élevait à 1 792 $ l’once, légèrement plus ferme le jour même après avoir touché un creux de deux semaines à 1 788,25 $ jeudi, alors que la hausse des rendements du Trésor américain a nui à la demande pour le métal ne portant pas intérêt.

Bitcoin a chuté de 1,7% à environ 42 347 $ après avoir atteint son plus bas niveau depuis fin septembre, les minutes bellicistes de la Fed ayant également sapé l’appétit pour les appétits plus risqués.

