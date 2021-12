Marchés mondiaux: Wall Street s’apprête à une ouverture mitigée alors que les investisseurs évaluent l’impact d’Omicron

Une étude de l’Imperial College de Londres a également révélé que la variante Omicron n’avait montré aucun signe d’être plus douce que la variante Delta.

Les actions européennes ont légèrement augmenté mercredi et les contrats à terme sur actions américaines ont indiqué une ouverture mitigée pour Wall Street, alors que davantage de pays ont annoncé des restrictions pour réduire la propagation de la variante Omicron, mais les investisseurs parient que l’impact serait limité.

Le STOXX 600 européen était en hausse de 0,1% le jour 1232 GMT et l’indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions dans 50 pays, a augmenté de 0,2%.

Mais les contrats à terme de Wall Street étaient mitigés, les mini-e S&P 500 en hausse de 0,1% mais les contrats à terme Nasdaq dans le rouge.

L’Allemagne, l’Écosse, l’Irlande, le Portugal, les Pays-Bas et la Corée du Sud font partie des pays à avoir réimposé des blocages ou d’autres restrictions d’activité ces derniers jours.

« Malgré de plus en plus de rapports selon lesquels les gouvernements européens introduisent de nouvelles mesures pour freiner la propagation du COVID, les acteurs du marché semblent déjà avoir décidé que la menace de la variante Omicron à progression rapide est gérable, pour l’instant », a écrit Bas van, macrostratèges de Rabobank. Geffen et Elwin de Groot dans une note aux clients.

On sait peu de choses sur la gravité de la variante Omicron. Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu’il serait « imprudent » de conclure à partir des premières preuves qu’Omicron est une variante plus douce que les précédentes.

Une étude de l’Imperial College de Londres a également révélé que la variante Omicron n’avait montré aucun signe d’être plus douce que la variante Delta.

Une étude sud-africaine a suggéré des risques réduits d’hospitalisation et de maladie grave chez les personnes infectées par la variante du coronavirus Omicron par rapport à la variante Delta, bien que les auteurs aient déclaré que cela était probablement dû en partie à une immunité élevée de la population.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a mis en garde les Américains contre le risque mortel de ne pas être vacciné et a fait venir du personnel militaire pour soutenir les hôpitaux débordés.

PRIX DU GAZ

Les mouvements du marché des changes ont été généralement modérés, car les échanges ont ralenti avant les vacances de Noël. L’indice du dollar américain a glissé à 96,306, tandis que l’euro était en hausse de 0,1% à 1,13055 $, les traders devenant moins prudents.

Le dollar australien, qui est souvent considéré comme un indicateur liquide de l’appétit pour le risque, a augmenté de 0,2% à 0,7169 $.

La devise turque s’est stabilisée, après un rebond volatil par rapport aux plus bas records de la semaine dernière. Une mesure de la volatilité attendue avait précédemment atteint son plus haut niveau jamais enregistré.

Les rendements du Bund allemand ont atteint un sommet d’un mois alors que la demande pour les actifs refuges diminuait, tandis que les commentaires bellicistes de la Banque centrale européenne ont également aidé.

« Il semble que chaque verrouillage successif ait été moins sévère en termes d’impact économique que les précédents. Je pense que c’est en partie parce qu’il y a eu beaucoup d’adaptation dans l’économie », a déclaré Arnab Das, stratège des marchés mondiaux chez Invesco.

Das a déclaré que les marchés conservaient cet espoir cette fois-ci également.

« Peut-être que les restrictions ne seront pas aussi sévères, aussi complètes ou aussi durables qu’en 2020 et 2021 », a-t-il ajouté.

Les prix du gaz européen ont atteint un nouveau record après qu’un important gazoduc pour le gaz russe arrivant en Europe a changé de direction pour s’écouler vers l’est. Les prix du pétrole étaient stables.

Certains politiciens et experts de l’industrie occidentaux ont accusé la Russie de suspendre les livraisons de gaz à l’Europe en raison des tensions politiques concernant l’Ukraine, ainsi que des retards dans la certification d’un autre gazoduc, Nord Stream 2. La Russie nie toute connexion.

Au cours de la période de Noël, les investisseurs seront attentifs à toute augmentation inattendue des tensions entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré Das d’Invesco.

La Russie rejette les accusations ukrainiennes et américaines selon lesquelles elle pourrait préparer une invasion de l’Ukraine dès le mois prochain par des dizaines de milliers de soldats russes prêts à atteindre la frontière.

Ailleurs, les crypto-monnaies ont légèrement fléchi, le bitcoin en baisse de 0,3% à 48 802,13 $, toujours bien en deçà du sommet historique de 69 000 $ atteint en novembre.

