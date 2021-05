Marchés prêts pour une reprise plus lente: quelle devrait être votre stratégie d’investissement?

Avec un couvre-feu partiel à complet / des verrouillages en place pour contrôler la deuxième vague Covid, l’impact négatif sur l’économie est déjà visible.

Après un budget optimiste – présenté lors d’un reflux du nombre de cas de Covid-19 – qui prévoyait une reprise économique rapide, la deuxième vague de l’infection virale a à nouveau jeté l’économie de sa voie de reprise.

«La nouvelle vague de Covid-19 a eu un impact sur l’économie et aussi sur la croissance prévue. Le budget financier présenté en février 2021 a été apprécié et l’Inde avait hâte de renforcer son économie. Cependant, la nouvelle vague de Covid, plus contagieuse, a perturbé la croissance et la dynamique », a déclaré S Ravi, ancien président de BSE et associé directeur de Ravi Rajan & Co.

«L’année 2020 a ralenti la croissance et cela aura de profondes répercussions sur notre économie. Des secteurs comme l’hôtellerie, le tourisme, l’aviation et la fabrication ont été les premiers touchés par la pandémie et le verrouillage qui en a résulté. Le gouvernement indien avait lancé des initiatives pour aider le secteur par le biais de sa série Atmanirbhar et même RBI avait introduit diverses mesures et autorisé les banques à procéder à une restructuration avec moratoire. Nous étions sur le point de se stabiliser lorsque cette deuxième vague a contraint les États à opter pour des verrouillages et des couvre-feux limités », a-t-il ajouté.

Impact sur l’économie

Avec un couvre-feu partiel à complet / des verrouillages en place pour contrôler la deuxième vague Covid, l’impact négatif sur l’économie est déjà visible.

«Une évaluation rapide indique que cette deuxième vague a eu un impact sur la croissance et le PIB. Au cours du trimestre en cours, l’activité de service a considérablement diminué, les ventes d’automobiles ont chuté, les ventes de produits de grande consommation et d’électronique ont été affectées. Les ventes de voitures particulières ont chuté de 10% par rapport aux ventes de mars 2021. Selon certains rapports, les magasins et les points de vente au détail subissent déjà des suppressions d’emplois en raison des restrictions de mouvement et des fermetures », a déclaré Ravi.

«La Reserve Bank of India (RBI) a déjà pris des mesures en fournissant des liquidités au secteur de la santé, en offrant des pensions à long terme aux petites banques et en offrant une refonte spéciale aux particuliers, aux petites entreprises et aux MPME. L’impact de la pandémie va avoir un coup durable car il semble y avoir plus de temps que prévu », a-t-il ajouté.

Plan d’investissement systématique

Étant donné qu’un plan d’investissement systématique (SIP) garantit que les investissements sont effectués régulièrement sur les marchés haussiers et baissiers, il réduit le facteur de risque grâce à une moyenne des coûts en roupie. Les investissements pendant une phase prolongée de marché bas assureront l’accumulation d’un plus grand nombre d’unités, ce qui rapportera un rendement plus élevé lorsque le marché se rétablira. Ainsi, pour les investisseurs à long terme, le scénario actuel n’est pas approprié pour un investissement forfaitaire, mais pour des investissements via le SIP dans des fonds communs de placement (MF) axés sur les actions.

Investissement forfaitaire

Avec une reprise plus lente des marchés, il faudrait plus de temps pour obtenir le rendement souhaité sur les investissements forfaitaires en capitaux propres. Ainsi, au lieu d’un investissement forfaitaire à long terme, il serait préférable d’investir à chaque baisse du marché et de se retirer lors d’un pic ultérieur dès qu’un rendement ciblé à court terme est atteint. Pour récupérer la valeur liquidative en temps réel, les fonds négociés en bourse (ETF) et les actions directes seraient un produit d’investissement plus efficace que les fonds monétaires.

