Marchez en banlieue : voici pourquoi les grandes villes du monde réaménagent les banlieues pour augmenter la marche

Environ 150 villes dans le monde, dont Bogotá, Lima et Paris, disposent d’infrastructures dédiées au cyclisme et à la marche, reliant le centre-ville à la banlieue

De nombreuses études ont prouvé les bienfaits de la marche sur la santé. Il améliore l’humeur, la forme physique, la santé cardiaque et soulage la dépression et la fatigue. Le temps passé à l’extérieur, à interagir et à socialiser, améliore également le bien-être mental. Et, bien sûr, passer plus de temps à pied et moins en voiture peut se traduire par un air plus frais et plus pur à respirer. C’est la principale raison pour laquelle les grandes villes du monde se réveillent pour rénover les banlieues pour augmenter la marche. Les quartiers rénovés sont conçus de manière à encourager les gens à marcher, à faire du vélo ou à utiliser les transports en commun pour se déplacer. En outre, de tels changements répondent également aux malheurs associés au changement climatique, au Covid-19 et à la mondialisation.

La plupart des villes ont commencé à élaborer un plan de mobilité pour identifier certaines rues plus proches des écoles, des marchés pour la piétonisation et le cyclisme pour aider à échapper aux défis liés à Covid-19. En effet, il existe toujours un risque lié aux déplacements en transports en commun et le vélo est un mode de transport durable. Environ 150 villes dans le monde, dont Bogotá, Lima et Paris, disposent d’infrastructures dédiées au cyclisme et à la marche, reliant le centre-ville à la banlieue. Outre les activités sociales et culturelles, les lieux de travail ou les centres commerciaux à proximité immédiate des zones résidentielles peuvent résoudre la crise issue de la pollution de l’air.

Des villes comme Paris et Melbourne ont commencé à envisager des quartiers communautaires où la plupart des besoins quotidiens sont accessibles à moins de 15 à 20 minutes à pied, à vélo ou en transports en commun de chez eux. Anne Hidalgo, la maire de Paris, en a fait la pièce maîtresse de sa campagne de réélection 2020, en exposant quatre grands principes : proximité, diversité, densité et ubiquité. « Le climat est la priorité numéro un. Moins de voitures signifie moins de pollution », a déclaré Hidalgo dans un communiqué de presse, qualifiant l’année 2017 d’année du vélo.

Pendant des années, les experts en réaménagement des rues se sont concentrés non seulement sur l’embellissement des rues, mais aussi sur la création d’endroits sûrs, pratiques et vivables pour tous les utilisateurs. Par exemple, à Chennai et à Pune, l’Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) a développé un vaste réseau de rues complètes pour améliorer l’accessibilité et la mobilité. Shreya Gadepalli, basée à Chennai, qui dirige le programme pour l’Asie du Sud de l’ITDP, une organisation qui a proposé plusieurs interventions intégrées dans le transport durable en Inde, notamment des rues complètes, la gestion du stationnement, le développement des transports publics, le développement axé sur les transports en commun et les transports sensibles au genre mesures, estime que de tels changements peuvent améliorer les transports et l’urbanisme.

« La marche, le vélo ou les transports en commun sont des moyens de transport verts et abordables pour assurer une croissance durable. Les rues dotées de sentiers et de pistes cyclables sûrs et attrayants, de passages piétons fréquents ou de stationnements réglementés sur rue doivent être accessibles à tous, quels que soient leur âge, leur sexe, leurs revenus ou leurs capacités physiques. Nous devons nous assurer que nous avons la bonne infrastructure en place, puis pousser les gens à l’adopter », dit-elle.

Cependant, le concept de promenade de quartier n’est pas nouveau. L’urbaniste américain Clarence Perry a proposé le quartier habitable dans les années 1920.

Copenhague a fait de la rue principale de la ville, Stroget, qui a été convertie en 1962, une zone commerçante sans voiture. En 2020, Bengaluru, Hyderabad, Indore et Faridabad ont été sélectionnées par le Forum économique mondial pour lancer une feuille de route pour les villes intelligentes et adopter de nouvelles technologies dans le cadre de l’Alliance mondiale des villes intelligentes du G20. La collaboration améliorera les politiques de la ville dans des domaines allant de la protection de la vie privée et de la cybersécurité à de meilleurs services pour les personnes handicapées.

Le changement climatique et les vagues de chaleur dans le monde sont de grands dangers. Ils ont impacté la santé et les infrastructures des villes. La meilleure option est de construire des établissements de santé résilients au climat pour éviter les infections croisées et la contamination. Cela peut rendre les espaces naturellement ventilés. « L’adoption d’une conception biophilique, ainsi que des interventions interactives qui augmentent la pénétration de la lumière du jour, utilisent des énergies renouvelables, permettent des grilles structurelles flexibles et diluent l’air contaminé grâce à un processus de filtration UV en trois étapes sont quelques solutions pour rationaliser le système de santé », explique Rahul Kadri, basé à Mumbai, partenaire et architecte principal d’IMK Architects, un cabinet d’architecture et de design urbain.

