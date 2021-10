Marci fait son chemin dans le jeu

Marci fait une entrée précoce dans Dota 2.

Valve a enfin publié un nouveau patch et vous pouvez consulter les notes de patch complètes ici. Mais peut-être plus excitant, Marci a enfin débarqué sur nos cartes. L’un des personnages les plus en vogue de l’anime Dota:Dragon’s Blood est désormais disponible pour jouer dans le jeu.

Marci est un héros de soutien/transport de mêlée. Elle représente la loyauté et le pouvoir grâce à son ensemble unique de capacités. Même dans l’anime, elle était l’acolyte de Mirana qui a aidé la reine tout au long de son voyage.

Capacités de Marci



La première capacité de Marci est intéressante. Nommée Dispose, Marci attrape un ennemi et le jette derrière elle. L’atterrissage ennemi subit des dégâts et étourdit les autres unités lors de l’atterrissage dans une zone d’effet.

Le rebond est la deuxième capacité de Marci, qui choisit une cible et lui permet de rebondir dans une direction sélectionnée. Il s’agit d’une compétence de mobilité qui donne à Marci une certaine portée et la capacité de se déplacer sur la carte. Nous pouvons également l’utiliser en combinaison avec sa première capacité, ce qui en fait un combo de dégâts décent.

La troisième capacité, Sidekick, donne à Marci et à une cible choisie un vol de vie et des dégâts supplémentaires lorsqu’ils attaquent des unités ennemies.

La capacité ultime de Marci est Libérer. Taper sur l’ultime apporte une aura autour d’elle et lui donne des charges de Fury. Les charges lui permettent de donner des coups puissants et rapides à ses ennemis. Le dernier coup crée une impulsion qui ralentit le mouvement et la vitesse d’attaque de l’ennemi pendant quelques secondes. Marci reçoit également une dissipation de base et gagne 15% de vitesse de déplacement.

Marci a tout. Elle est mobile et peut effectuer de bonnes attaques de configuration pour ses alliés. Elle porte également un potentiel de dégâts important avec ses compétences, ce qui en fait un héros polyvalent. Vérifiez tous les détails à son sujet ici.

Image caractéristique : Soupape