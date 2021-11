Marcin Budkowski appelle à de nouvelles discussions sur les pénalités moteur

Marcin Budkowski pense que les équipes de F1 et la FIA doivent s’unir pour trouver un moyen de réduire le nombre de pénalités de grille prises.

Budkowski fait valoir que les limites des composants du groupe motopropulseur sont trop restrictives, les équipes étant autorisées à utiliser trois turbocompresseurs, des moteurs à combustion interne, des unités MGU-H et MGU-K, ainsi que deux réservoirs d’énergie et des unités électroniques de contrôle à utiliser tout au long de la saison. .

Cependant, avec au moins 10 pilotes ayant subi des pénalités sur la grille au cours des trois dernières courses pour avoir utilisé des composants supplémentaires au-dessus de l’allocation, ainsi qu’un calendrier en constante expansion, le directeur exécutif d’Alpine estime que l’allocation de l’unité de puissance devrait être plus élevée pour permettre moins de pénalités sur la grille. avoir lieu.

« Si nous avions quatre et trois plutôt que trois et deux, nous verrions plutôt moins de pénalités », a déclaré Budkowski aux journalistes, cité par GPFans.

« Mais de la même manière, les gens conçoivent des moteurs et prendraient plus de risques, et devraient-ils en introduire un cinquième. C’est sans fin – vous devez tracer la ligne quelque part.

« On peut dire que quatre et trois seraient plus adaptés à cette saison, nous aurions vu moins de pénalités.

« Mais c’est un débat que nous devons avoir au sein de la Commission F1 et de ce genre d’institutions sur l’endroit où nous voulons placer le curseur. »

Lorsqu’on lui a demandé si la Formule 1 « gâche le spectacle » en infligeant ces pénalités aux pilotes et aux équipes, Budkowski a ajouté : « C’est un point subjectif.

« Certaines personnes détestent les pénalités de grille. Je n’ai pas encore rencontré de fan des pénalités de grille.

« Mais avoir été de l’autre côté de la barrière à la FIA [as head of F1’s technical department], et puis avec une équipe, j’ai cherché pendant des années une alternative meilleure que l’actuelle et je n’en ai pas trouvé, [but] cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a également exprimé son opinion sur la manière dont les pénalités sont appliquées, étant donné les récents problèmes de pénalité de Valtteri Bottas pour avoir installé de nouveaux moteurs à combustion interne sur sa voiture.

Le Finlandais a écopé d’une pénalité de 10 places en Turquie, mais un autre nouvel ICE à Austin ne lui a coûté que cinq places sur la grille, ce que Wolff a attribué à une règle « anti-embarras » mise en place lorsque Honda avait des problèmes persistants pour alimenter McLaren il y a plusieurs années. .

Wolff pense également que les règles concernant les pénalités de moteur doivent être abordées, mais il n’a pas encore de solution pour lui-même.

« Je pense que le système de pénalité sur les unités de puissance est assez robuste », a déclaré Wolff. « Ce que nous devons éviter, c’est que nous construisons des unités de puissance qui, d’une certaine manière, ne fonctionnent que pour quelques courses.

« Si vous modifiiez le règlement d’une certaine manière et disiez qu’il n’y avait pas de pénalité de grille pour les pilotes, mais seulement [the loss of] Pour les constructeurs, cela signifierait toujours que si vous vous battez pour le championnat des pilotes, vous ne feriez que lancer des moteurs sur cette voiture.

« Si nous proposons de bonnes solutions, cela vaut vraiment la peine d’être examiné. »