Marcin Budkowski d’Alpine : “Les ailes flexibles sont principalement liées à l’économie de poids”

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, pense que la déviation de l’air, ou la flexibilité des ailes arrière, consiste davantage à économiser du poids qu’à gagner des avantages aérodynamiques.

Le débat autour des soi-disant « ailes flexibles » s’est intensifié ces dernières semaines, Mercedes en particulier accusant Red Bull d’avoir pris l’avantage en ayant des ailes arrière qui sont censées « fléchir » au rythme, ce qui, à son tour, augmenterait en ligne droite. -vitesse de la ligne.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, et le patron de Red Bull, Christian Horner, ont échangé des mots sur la question ces dernières semaines, Wolff qualifiant Horner de “sac à vent” et le directeur de l’équipe Red Bull rétorquant en suggérant que l’aileron avant de Mercedes est illégal en soi.

Alors que les deux équipes de tête se chamaillent sur les prétendues illégalités de leurs voitures, Budkowski d’Alpine pense que la construction des ailes est pour un tout autre usage.

“Les déflexions des ailes sont principalement liées à l’économie de poids”, a déclaré Budkowski aux journalistes à Bakou. « Je veux dire que nous luttons tous contre la limite de poids et surtout à l’arrière de la voiture.

« Il y a une incitation non seulement à avoir la voiture aussi légère que possible et à mettre autant de lest en bas que possible pour le centre de gravité, mais aussi à utiliser plus de lest à l’avant de la voiture, et l’avant étant à l’avant du sol, à des fins de répartition du poids.

« Le pire endroit sur une voiture pour avoir du poids est dans l’aileron arrière parce qu’il est haut et à l’arrière de la voiture.

« C’est donc l’un des domaines sur lesquels nous nous efforçons le plus de réduire le poids. Et lorsque vous gagnez du poids, vous créez une voiture un peu plus légère et un peu moins résistante à la charge. »

En raison des conflits internes des équipes autour de leurs voitures, de nouveaux tests concernant la rigidité des ailes sont introduits pour le Grand Prix de France, ce qui limitera la quantité de flexion autorisée à une voiture – ce qui entraînerait potentiellement plus de traînée et une baisse vitesse de pointe en conséquence.

Malgré la possibilité que cela soit un changement significatif pour certaines voitures, Budkowski ne pense pas que l’ordre de marche sera bousculé au Paul Ricard.

« On s’y adaptera, dit-il. « Cela coûtera un peu de performances, cela nous coûtera du poids à coup sûr, et le centre de gravité, la répartition du poids. Et potentiellement peut-être un peu de performances aérodynamiques s’il y avait une économie de traînée liée à cela. Mais ce serait très petit à la fin de la journée.

