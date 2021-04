Marco Andretti, Gleaners Food Bank s’associent pour Indy 500 ⋆ .

Marco Andretti aura le parrainage principal de Gleaners Food Bank of Indiana pour la 105e édition de l’Indy 500.

La campagne, ancrée par le hashtag #NoOneRunsOnEmpty, a été lancée l’année dernière lorsque Gleaners Food Bank a parrainé Colton Herta dans les trois courses organisées à Indianapolis Motor Speedway. Herta a donné au sponsor un record parfait de top 10, dont un huitième dans l’Indy 500.

Avec le parrainage, Gleaners espère sensibiliser à l’insécurité alimentaire dans l’État de l’Indiana pendant la pandémie COVID-19 en cours. La campagne de l’année dernière a plafonné à plus du double du nombre de familles desservies avant l’épidémie. Le COVID-19 a laissé un plus grand nombre de familles dans le besoin d’assistance, et plus de 40 pour cent d’entre elles sont actuellement servies par la Gleaners Food Bank of Indiana.

«La campagne de sensibilisation No One Runs on Empty a été lancée en juillet dernier avec des objectifs clés de sensibilisation à l’impact de l’insécurité alimentaire sur la vie de nos voisins et de stimulation de l’action sous forme de plaidoyer, de volontariat ou de dons», a déclaré John Elliott, PDG, Gleaners Food Bank of Indiana dans un communiqué. «À tous égards, cet effort a été un succès.

«Nous espérions également un développement continu de notre partenariat avec Andretti Autosport, et l’ajout de nouveaux partenaires de mission attirés par notre mission et par ceux que nous servons. La famille Andretti a fait partie de l’équipe Gleaners à tous égards et l’Indianapolis Motor Speedway a fait un grand pas en avant, nous permettant d’héberger des garde-manger mobiles sur place et de collaborer avec Gleaners en tant que partenaire caritatif officiel.

«Et aujourd’hui, nous accueillons un nouveau partenaire de mission – Group1001 – qui a entendu notre message en 2020 et voulait en faire partie en 2021. Personne ne court à vide – certainement pas Marco – mais encore plus critique, les près d’un million de Hoosiers qui peuvent faire face à l’insécurité alimentaire en ce moment même. »

Group1001 est une division de Gainbridge, le sponsor principal de l’Indy 500.

«Ce fut un honneur de faire équipe avec des organisations comme Gleaners Food Bank of Indiana et Group1001 pour aider à chasser la faim dans notre ville natale», a déclaré Michael Andretti, PDG d’Andretti Autosport. «Ce fut une année difficile pour beaucoup de gens et le travail que fait Gleaners pendant cette pandémie a été pour le moins impressionnant. Nous sommes fiers de pouvoir leur fournir une plate-forme pour non seulement sensibiliser, mais aussi élever leur mission grâce à notre programme IndyCar.

Marco Andretti était en pole pour l’Indy 500 de l’année dernière avant de terminer 13e. Cette année, Andretti ne courra qu’à temps partiel et l’Indy 500 sera sa première course de la saison,

«Je suis prêt à revenir sur la bonne voie à l’Indianapolis Motor Speedway en mai et je suis très heureux de pouvoir le faire tout en représentant une organisation aussi formidable que Gleaners Food Bank of Indiana et Group1001 pour aider à faire en sorte que personne ne fonctionne. Sur Empty », a déclaré Marco Andretti. «J’ai mis toute mon attention sur la victoire de l’Indianapolis 500 cette année et je pense que c’est sur l’Indianapolis Motor Speedway que j’apporte le plus à la table en tant que pilote. J’ai été si près de gagner au fil des ans et après avoir remporté la pole l’année dernière, je suis plus déterminé que jamais à remporter une victoire à Indianapolis 500.

L’annonce intervient au cours d’un mois au cours duquel Indianapolis Motor Speedway s’est associé au système de santé de l’Université de l’Indiana pour livrer jusqu’à 100000 vaccinations dans un lecteur à travers les célèbres garages de pistes et le long de la route des stands.

En plus des entrées déjà annoncées, Nathan Brown d’Indy Star rapporte que Michael Andretti espère aligner une sixième entrée pour le 105e Indy 500.

