Marco Antonio Barrera et Daniel Ponce de León clôtureront leur carrière avec une exposition le samedi 20

Deux légendes de la boxe mexicaine mettront leurs gants pour un hier soir lorsque le Temple de la renommée Marco Antonio Barrera (67-7, 44 KO) est revenu sur le ring pour la deuxième fois en plus d’une décennie pour affronter l’ancien champion du monde Daniel Ponce de Léon (45-7, 35 KO) dans une exposition en six rounds le 20 novembre à l’Inn of the Mountain Gods Resort & Casino à Mescalero, Nouveau-Mexique.

Dans le co-événement principal, le poids léger invaincu Abel Mendoza (30-0, 23 KO) d’El Paso, Texas, espère garder son record parfait intact contre le Mexicain Victor Zaleta (20-5-1, 10 KO) dans un combat à 10 tours.

Compléter l’undercard que la FITE offrira à l’Espagne sera une confrontation des poids welters entre l’invaincu Clinton Chávez (5-0, 4 KO) et Cristian Castillo (3-1, 3 KO).