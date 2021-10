Marco Antonio Regil est refusé de revenir à la télévision au Mexique | Instagram

Marco Antonio Regil est refusé de revenir à la télévision en Mexique et beaucoup se demandent quelle est sa vie aujourd’hui ou ce qu’il fait, car pour être vrai, il était l’un des chefs d’orchestre les plus aimés et les plus célèbres de la télévision mexicaine.

Malgré le fait que les portes lui étaient complètement fermées ici au Mexique, le présentateur charismatique triomphe désormais sur d’autres plateformes.

Les conducteur du jeu télévisé par excellence, Marco Antonio Regil, vous vous en souvenez peut-être, n’a pas animé de spectacle au Mexique depuis des années et a récemment fait connaître ses motivations.

Vous vous souvenez sûrement de lui dans des émissions comme ‘Atínale al Precio’ et ‘100 Mexicanos Said’ et nous l’avons également vu dans ‘Minuto para gana’, qui a ensuite été animé par d’autres célébrités.

Cependant, petit à petit, il s’est consacré à d’autres domaines, dans la mesure où il se décrit actuellement, sur son site officiel, comme un Maître de conférences international, animateur de télévision, influenceur, podcasteur et activiste.

Et c’est quelque chose que très peu de gens savent, Marco Antonio a étudié une maîtrise en psychologie spirituelle à l’Université de Santa Monica à Los Angeles.

Il a également investi son temps dans la croissance personnelle, c’est pourquoi il enseigne maintenant des cours gratuits qui incluent :

Comment réaliser ce que vous voulez dans votre vie ? », « Comment créer notre bien-être financier », « Votre chien, votre miroir » et « des desserts sans culpabilité ».

Comme si cela ne suffisait pas, il propose également des cours de bien-être financier et 21 jours de gratitude.

Marco Antonio Regil démontre également son talent derrière le micro à travers un podcast, qui a déjà réalisé plus de 10 millions de téléchargements.

Malgré un tel succès, il nous manque à la télévision mexicaine, où il réapparaît occasionnellement pour les émissions du Téléthon.

Cependant, ils lui ont proposé de revenir avec des jeux télévisés, mais il l’a rejeté pour des raisons de cohérence liées à son mode de vie, car étant un défenseur des animaux, il est végétalien.

Ils m’ont fait quelques offres pour des émissions de télévision ici au Mexique, mais elles étaient parrainées par des produits de la malbouffe, ou d’origine animale, donc je ne peux pas. Malheureusement – parce que ça faisait très mal – j’ai dû dire non parce que je ne peux pas, alors la chaîne de télévision m’a dit : Nous voulons que vous le fassiez, mais vous devez annoncer ce que les sponsors nous disent ».

Donc aujourd’hui plus que tout pour ses principes, il a rejeté plusieurs des propositions, parce qu’ils veulent vraiment le récupérer apparemment.