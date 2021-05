Marco Antonio Regil pleure en annonçant la mort de son chiot – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Marco Antonio Regil, animateur de télévision et fervent militant pour l’environnement et la protection des animaux, a fondu en larmes en partageant avec ses fidèles qu’il traversait une période difficile: son chiot Bernie – avec qui il était inséparable – est décédé. Le célèbre a expliqué la raison de son départ et expliqué que sa mort était soudaine. Au milieu des larmes, il a fait une émission en direct pour exprimer la douleur qu’il ressentait pour la perte de son ami qu’il avait adopté dans la rue.

C’était lors d’une émission en direct où Marco Antonio Regil a raconté que son chiot Bernie était mort. Et est-ce qu’il y a quelques mois, le chauffeur avait révélé que son fidèle ami avait subi une opération pour une maladie cardiaque, un fait qui l’a laissé faible.

“Amis comment allez-vous? Quelque chose vient de se passer que … je ne m’attendais pas à ce qu’il se produise aujourd’hui. “Bernie” vient de mourir … c’était probablement une crise cardiaque “, a-t-il expliqué.

Au milieu des larmes, Marco Antonio Regil a ajouté qu’un de ses amis avait emmené son chiot au parc pour une promenade et qu’il mourut soudainement.

«Il m’a traité de désespéré,« descends ». Il marchait et il a fait un arrêt cardiaque. Nous avons essayé de le faire revivre, nous lui avons massé le cœur … le garçon ‘Bernie’ nous a quittés. Nous sommes très tristes », a expliqué Marco Antonio Regil.

Information de Millénaire