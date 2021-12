Marco Antonio Regil révèle pourquoi il s’est retrouvé avec Adamari López

Récemment dans une interview, le célèbre chauffeur Marco Antonio Regil Il a révélé pourquoi il avait mis fin à sa cour avec l’actrice Adamari López, car il assure avoir appris sa leçon avec elle.

Et c’est que tout semble indiquer que Marco Antonio Regil n’a pas toléré les baisers d’Adamari López avec Eduardo Capetillo dans la telenovela ‘Hoy en Camila’ et a mis fin à la relation amoureuse.

Après l’interview de Yordi Rosado, le présentateur Marco Antonio Regil a beaucoup parlé, puisqu’il a révélé beaucoup de choses qui ont surpris ses fans, parmi lesquelles se démarque la raison pour laquelle il a mis fin à sa relation avec Adamari, comme il a expliqué qu’il ressentait beaucoup jalousie.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le présentateur a plus de 30 ans d’expérience, puisqu’il a débuté alors qu’il n’avait que 14 ans et qu’il avait l’illusion d’élever sa mère et de ne pas continuer à travailler.

De même, le chauffeur a clarifié les rumeurs de ses préférences, car il n’a jamais été marié, et a souligné qu’il aimait complètement les femmes et qu’il respectait tout le monde pour ce qu’ils sont.

Le présentateur a annoncé que sa cour avec Adamari était extrêmement belle, car tous les deux étaient très amoureux, cependant, cela n’a duré que trois mois environ, car il lui était difficile d’accepter les scènes romantiques que l’actrice a jouées avec Eduardo Capetillo dans le feuilleton opéra Camila.

Je ne pouvais pas. Je me souviens qu’un jour nous étions sur le canapé de sa maison et Adamari et Capetillo sortaient en s’embrassant et je ‘cendre, je ne pouvais pas’. «

Là, il a clairement indiqué que ce n’était pas de la jalousie, car il savait qu’elle était très professionnelle, mais malheureusement, il n’aimait pas voir les autres embrasser sa petite amie, car il aime Eduardo.

Le couple s’est rencontré en 1998, juste au moment où les carrières de Marco Antonio Regil et Adamari López se dessinaient sur le petit écran au Mexique, elle dans le jeu d’acteur et lui dans la direction d’orchestre.

D’un autre côté, il convient de mentionner que l’acteur est sur le point d’avoir 52 ans; Il est né le 27 décembre 1969 à Tijuana, en Basse-Californie et dès l’âge de 14 ans, il s’est fait remarquer dans les médias et a rêvé de mettre sa mère au chômage.

Récemment, il a été annoncé que Marco Antonio ne peut pas revenir à la télévision mexicaine malgré son importance, car il a malheureusement eu un mauvais terme avec Televisa.