Marco Antonio Solís a vécu une réunion historique

Les 3 Collectifs Marco Antonio Solís

Dimanche dernier, le 9 mai, le légendaire auteur-compositeur-interprète mexicain Marco Antonio Solís a rempli des milliers de foyers à travers le monde de musique, de joie et de désir avec un événement virtuel sans précédent intitulé #BohemiaEnPandemia. La transmission de ce concert a été réalisée via la plateforme Cinépolis Klic où les fans du monde entier ont pu profiter non seulement du concert, mais aussi des coupes avec des reflets de l’idole du Michoacan.

En plus de ravir son public avec sa voix privilégiée, “ El Buki ” a souligné la force dont les êtres humains ont fait preuve tout au long de la pandémie, qu’avec leur grand esprit et leur foi, toujours unis, ils avancent quelle que soit la tragédie ou la crise qui se présente. pour eux. Des milliers de commentaires ont inondé les réseaux sociaux lors de la présentation, démontrant l’amour que le public porte à l’interprète et l’émotion qu’il a ressentie lorsqu’il a pu profiter de son talent à travers leurs écrans.

Avec des chansons différentes de celles que vous pouvez normalement profiter d’un concert live, Sa Majesté, Marco Antonio Solís, a vraiment atteint une ambiance bohème où il a captivé son public dans quelque chose d’intime, de romantique et de très émouvant. Les réflexions qui ont été présentées et d’autres dans sa ville natale Michoacán où il a fait l’éloge des coutumes et coutumes de la région, l’idole mexicaine a complété ce concert avec un format unique et très spécial.

Sous la direction d’Alejandro Reider et la production de Héctor Kron et Joaquín Vodanovich, #BohemiaEnPandemia a été tourné à Morelia, Michoacán à la mi-mars selon les protocoles de soins les plus stricts en raison de la pandémie COVID 19. El Buki a mis l’accent sur la les soins que les gens devraient avoir contre cette maladie dans tous leurs réseaux sociaux depuis mars de l’année dernière, et l’enregistrement de cette production n’a pas fait exception pour avoir tous les soins.

Une réunion historique

Pour clore en beauté cette incroyable fête pour toutes les mères du monde, dans un moment vraiment historique, après 25 ans d’écart, Los Bukis a de nouveau joué ensemble la chanson qui serait leur hymne: «Tu Cárcel». Le groupe formé en 1973 et dissous en 1996, qui est tombé amoureux de ses 16 albums studio et est devenu une référence pour la musique de groupe au Mexique et dans le monde, s’est retrouvé face à face et avec d’énormes sourires, ils ont chanté cette chanson énorme et historique. Avec une quantité infinie de récompenses dans ses années de gloire.

Tu Cárcel (2021) – Marco Antonio Solís et Los Bukis les retrouvailles2021-05-10T10: 20: 35Z

En uniforme de vestes couleur vin et de tennis converse, Joel Solís, Javier Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio Cortéz, Marco Antonio Solís et Pedro Sánchez, avec le nom en pierres de chacun sur le revers, ce groupe qui est une icône de la musique mexicaine XXe siècle, s’est réuni au studio de Marco Musical à Mexico et a enregistré cette chanson. C’est dans ce même studio que plusieurs de ses tubes ont été écrits et produits il y a des années.

Depuis ce 18 mai 1996 dans la salle Río Nilo de Guadalajara où ils ont joué ensemble pour la dernière fois, ces six éléments n’avaient plus jamais été réunis. Convoqué par Marco Antonio Solís après les nombreuses réflexions qui lui sont venues à l’esprit pendant la pandémie, 25 ans plus tard, ce groupe qui vit dans l’esprit et le cœur de millions et de millions de personnes réapparaît pour se réjouir d’une intervention en #BohemiaEnPandemia qui marquera sans aucun doute l’histoire.