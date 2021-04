Marco Antonio Solís annonce la première de «Se Veía Venir»

Les 3 Collectifs Marco Antonio Solís

L’artiste hispanique multi-primé, Marco Antonio Solís, qui célèbre en 2021 ses 45 ans de carrière et a commencé l’année avec de belles surprises comme son prochain concert #BohemiaEnPandemia le 9 mai, nous surprend à nouveau avec la nouvelle du lancement d’un nouveau single le 7 mai prochain: «Se veía coming».

Nul doute que tout ce que «El Buki» lance sur le marché suscite de grandes attentes et nous sommes sûrs que ce nouveau projet ne fera pas exception, montrant sa maîtrise musicale, et la poésie qu’il manipule dans chacune de ses paroles, ainsi lui a valu des millions de fans à travers le monde pendant plusieurs décennies.

On s’attend à ce que le single «Se Veía Coming» soit considéré comme l’une des œuvres les plus importantes de la carrière «d’El Buki». Le légendaire auteur-compositeur-interprète mexicain Marco Antonio Solís a réussi à amener son romantisme dans des dizaines de pays et des millions de cœurs et dans cette chanson écrite en 2020, il le fait revenir aux rythmes et aux sons mariachi.

Dans le feu de vers tels que: “C’était ton attitude, vague et indifférente” et “A partir d’aujourd’hui mon amour, chacun sa vie” on peut prédire que cette chanson de Solís deviendra bientôt un hymne pour ceux qui sont blessés en le cœur et l’un ou l’autre se sont brisés.

Bien que le single soit disponible dans le monde entier le 7 mai, la vidéo de cette chanson sera présentée aux fans qui ont acheté leur pack bonus pour le concert #BohemiaEnPandemia le même jour. Dans ce concert, ce sera la première fois au monde que l’auteur-compositeur-interprète interprète cette chanson accompagnée d’un magnifique mariachi.

La vidéo est une production de Catrina Films, dirigée et produite par Antonio et David Roma. Enregistrée dans l’hacienda Tekik de Regil, une ancienne hacienda henequen, située à quelques kilomètres de Mérida le long de l’ancienne autoroute vers Uxmal et Umán, c’est l’une des rares constructions qui peut encore nous transporter à l’époque coloniale que vivait le Yucatán.

Lorsque vous arrivez pour la première fois à Tekik de Regil, la grandeur monumentale de sa maison principale est un motif d’étonnement, tendant une magnifique colonnade avec une élégante balustrade qui descend au bout d’un large et majestueux escalier qui mène à la terrasse à côté de la maison . Sa grande église était le cadre idéal pour des prises de vue extraordinaires de cette vidéo.

Outre des paroles inédites, le retour de l’idole mexicaine aux sons mariachi et une vidéo réalisée avec une délicatesse et une touche artistique inégalées en noir et blanc, le légendaire auteur-compositeur-interprète a une énorme surprise face aux enjeux actuels de cette production.

Sans aucun doute “Se Veía Coming” est un nouveau single qui n’a pas vraiment été vu venir en raison de l’ampleur de la chanson, de la vidéo et du soin et de l’amour que Solís a mis dans ce projet.