Marco Asensio débute le match nul 1-1 de l’Espagne contre l’Argentine, Jeux olympiques 2021

Marco Asensio a commencé pour l’Espagne sur l’aile droite lors de leur match nul 1-1 contre l’Argentine, assurant leur progression vers les quarts de finale des Jeux olympiques.

Luis de la Fuente a maintenu la formation 4-3-3 utilisée tout au long du tournoi, mais a poussé Mikel Oyarzabal dans un faux rôle 9, libérant le flanc droit et offrant une opportunité à Asensio de commencer. Après avoir été abandonné lors du deuxième match contre l’Australie, Asensio est entré en jeu contre les Kangaroo et a fourni la passe décisive pour donner à l’Espagne sa première victoire et trois points cruciaux.

Dans le match d’aujourd’hui contre l’Argentine, Asensio a été assez actif tout au long du match, mais c’est le côté gauche espagnol avec Marc Cucurella et Dani Olmo qui a causé le plus de danger à l’Argentine. Les deux noms susmentionnés ont fourni à la fois le dynamisme et la technique pour dominer leur flanc. Asensio a contribué avec deux passes clés dans le match. L’une de ces passes a glissé Mikel Oyarzabal pour une dangereuse opportunité 1 contre 1, mais le tir a dérivé à côté. À la 76e minute, Rafa Mir a nourri Asensio pour un tir à l’intérieur de la surface, mais la frappe d’Asensio a raté la cible. C’était sa meilleure occasion du match.

Jesus Vallejo a fait une apparition tardive dans ce match, jouant les six dernières minutes pour aider à clore le match nul et éviter tout but en retard.

Le prochain match de l’Espagne sera le quart de finale le samedi 31 juillet contre la Côte d’Ivoire.