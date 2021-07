Marco Asensio : « Il y a eu des moments où j’ai joué avec la douleur la saison dernière, mais je suis maintenant à 100% physiquement »

Marco Asensio est l’un des nombreux joueurs du Real Madrid absents à Valdebebas cette semaine. Le Majorquin s’entraîne avec l’équipe olympique espagnole avant son voyage à Tokyo pour concourir pour la médaille d’or olympique. Asensio a pris le temps de quitter le camp d’entraînement espagnol à Alicante pour discuter avec Agencia . de divers sujets.

Le joueur du Real Madrid ne pouvait cacher sa fierté de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. « C’est un rêve de pouvoir jouer aux Jeux Olympiques. Je ne pense pas à me justifier, je pense seulement à faire de mon mieux et à aider mes coéquipiers. La seule chose dans notre tête en ce moment est d’essayer de ramener la médaille d’or à l’Espagne », a expliqué Asensio.

L’interview a permis de réfléchir à la saison 2020/2021 – une saison qui a fourni à la fois des hauts et des bas pour Asensio après s’être remis de sa blessure au LCA. “C’était un autre type de saison”, se souvient Asensio. « C’était la première saison complète après la blessure. Il y a eu des moments difficiles, avec de la douleur, et certaines périodes où je ne pouvais pas m’entraîner, mais au bout de quatre ou cinq mois, je commençais déjà à me sentir bien. Il n’y avait plus de douleur. L’opération est totalement oubliée et je n’ai plus besoin de parler de ma blessure. Je suis physiquement à 100% et mentalement je suis préparé à tout ce qui va venir. J’ai beaucoup d’excitation. Cette saison sera très importante pour moi ».

Les fans du Real Madrid et de l’équipe nationale espagnole espèrent revoir la meilleure version d’Asensio. Une version du joueur qui peut produire à un niveau élevé de manière cohérente. Un joueur qui, à 21 ans, devait faire partie de l’élite. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait revenir à la meilleure version de lui-même, Asensio a répondu par un « Oui ! » retentissant. “Quand la blessure s’est produite, la seule chose que j’avais en tête n’était pas seulement d’être ce que j’étais avant, mais c’était de m’améliorer. Je me suis amélioré dans de nombreux aspects, surtout mentalement. Il y a eu des épreuves et des douleurs que j’ai dû surmonter, ce qui est normal après une blessure de cette ampleur, mais c’est déjà oublié – je suis complètement rétabli. Je me concentre maintenant uniquement sur la performance à 100% parce que maintenant je suis prêt pour cela », a révélé Asensio.

Interrogé sur le nouveau manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, Marco Asensio a révélé que les deux s’étaient déjà parlé au téléphone. « Oui, nous avons discuté avant que je ne parte m’entraîner avec l’équipe olympique. C’était court, mais une très bonne conversation. Il m’a fait bonne impression. C’est un entraîneur avec une grande expérience, qui a réussi dans les plus grands clubs du monde. Je suis sûr que cette saison va être géniale ».

L’interview s’est terminée par les réflexions d’Asensio sur le départ de Zidane et Ramos ainsi que sur son propre avenir. “Zidane était l’une de mes idoles. Écouter ses conseils était quelque chose de très spécial. On s’est compris, parfois d’un simple geste.

Sur Sergio Ramos, Marco Asensio a commenté que le joueur a laissé “un héritage incroyable”. « Ramos part comme une légende du Real Madrid. Il m’a toujours soutenu, il était un exemple de la façon de faire une belle carrière avec un grand club et avec l’équipe nationale espagnole. En fin de compte, les années ont passé et lui et le club ont décidé de s’y rendre séparément. Je lui souhaite tout le meilleur et je sais qu’il réussira partout où il finira. »

Enfin, lorsqu’on lui a demandé si son avenir restait au Real Madrid, Marco Asensio a répondu par un “oui” catégorique.