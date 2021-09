Marco Asensio surpris par le manque de minutes et parlera avec Ancelotti s’il est à nouveau exclu

in

Marco Asensio n’est pas content. L’homme de Majorque n’a pas joué une seule minute dans le match contre Valence ce week-end. Lors du choc de la Ligue des champions en milieu de semaine contre l’Inter Milan, Asensio est entré dans le match à la 90e minute, avec peu de temps pour avoir un impact. Selon le journaliste Anton Meana, de la radio espagnole El Laguero, « hay caso Asensio », le joueur et son entourage ont été surpris et déçus par le manque de minutes.

Selon le rapport, Asensio avait reçu des offres d’autres clubs cet été, mais les a ignorées pour poursuivre son rêve de réussir au Real Madrid. Il est physiquement à 100% et est frustré compte tenu de la confiance qu’Ancelotti lui a confiée plus tôt cet été. Si Asensio continue d’être exclu de l’équipe, une conversation avec le manager sera nécessaire pour aider à clarifier son avenir. Cette semaine sera déterminante pour toute décision prise par Asensio et son équipe.

Il est encore tôt dans la saison et des rotations seront nécessaires. Marco Asensio aura probablement de nombreuses occasions d’essayer de faire ses preuves une fois de plus. Le joueur de 25 ans n’a pas encore atteint les niveaux attendus de lui après sa première saison en petits groupes avec le club en 2016-2017. S’il veut gagner Ancelotti, il devra le faire sur le terrain plutôt que de divulguer des menaces à la presse.