Marco Barrera nie avoir parié contre Márquez

Énorme confession publiée par l’ancien champion du monde, Marco Barrera, dans la vidéo controversée qui était à l’époque que, Juan Manuel Marquez, assommé le Philippin, Manny PacquiaoEn 2012, à l’époque, la rumeur courait que l’ancien boxeur pariait un million de dollars contre son compatriote, d’où sa réaction d’inquiétude, mais désormais tout est démenti.

Lors de la diffusion de votre podcast Un tour de plus, Marco Barrera, a décidé de clarifier les choses à partir de la vidéo controversée, a assuré qu’il n’avait pas vu le KO de Marquez et que sa réaction était de regarder le moniteur pour la rediffusion.

« Je n’ai pas vu le madrazo, ni Julio César Chavez il l’a vu, c’est pour ça que c’était ma réaction, je me suis immédiatement tourné vers le moniteur pour voir la rediffusion », a-t-il déclaré. Barrière.

Il a également expliqué que pendant que tout le monde faisait la fête, il s’est simplement retourné pour voir le moniteur où ils ont joué la répétition du KO explosif.

« Chaque fois que nous devions couvrir un grand combat avec TV Azteca, ils me mettaient dans un coin avec Chavez, quand je restais sur le moniteur à regarder la rediffusion, Chavez se lève pour ne pas célébrer le KO de Marquez, mais il s’est levé parce que les autres l’ont fait et je suis resté à regarder le moniteur « , a-t-il dit, » j’ai pointé le moniteur et leur ai dit de regarder la rediffusion pour qu’ils se rendent compte de ce qui s’est passé. «

IL N’ENVIE RIEN

Aussi à cette époque, il a été mentionné que Marco Barrera était jaloux du triomphe de Marquez sur Manny Pacquiao, Mais cela a été démenti par l’ancien champion lui-même, car il assure qu’ils sont voisins et se saluent chaleureusement à chaque fois qu’ils se voient.

« Pas d’envie, quand un boxeur mexicain gagne je suis très content, qui qu’il soit, il me parle ou il ne me parle pas je suis content qu’ils gagnent, Marquez et je suis voisins, donc je ne suis pas envieux, encore moins parier un million contre lui, c’est plus cette nuit-là que je n’ai rien parié ». expliqué.