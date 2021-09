Marco Beltrami et Miles Hankins sur la notation de neuf parfaits étrangers ⋆ 10z viral

Neuf parfaits inconnus est actuellement en streaming sur Hulu. En tant que tel, nous avons décidé de parler avec les compositeurs Marco Beltrami et Miles Haskin de leur travail sur la production de David E. Kelley dirigée par Jonathan Levine.

Jeff Ames : Qu’est-ce qui a attiré chacun d’entre vous dans ce projet ?

Miles Haskin: Marco a collaboré avec Jonathan [Levin] sur quatre projets. C’est mon troisième avec les deux, mais oui, c’est un match nul. C’est un réalisateur incroyable, il est très polyvalent et il raconte des histoires intéressantes à travers une lentille intéressante. En tant que compositeurs, cela nous donne beaucoup de choses à jouer et c’est toujours une perspective excitante de voir ce qu’il va faire ensuite ; et voyagez sur cette route de manière créative avec lui.

Marco Beltrami: Le premier film que j’ai fait avec Jonathan était Corps chauds. Honnêtement, je sauterais sur n’importe quel projet qu’il ferait sans même savoir ce que c’était parce que j’ai tellement confiance en lui. Tous ses films examinent la condition humaine sous différents angles et présentent une combinaison de nombreux éléments différents. Surtout Neuf parfaits inconnus, qui est très comique, mais aussi dramatique avec beaucoup d’éléments poignants. Il y a beaucoup d’intimité dans son travail.

Il y a tellement de styles différents dans la partition, comme vous pouvez l’entendre sur le CD, ce qui est vraiment amusant sur le plan créatif.

Quels concepts ou références musicales Jonathan apporte-t-il et comment cela influence-t-il votre approche de la partition ?

Marco: Parfois, il arrive avec des morceaux sources et des choses qui l’ont inspiré pendant qu’il travaillait sur le scénario ou le tournage, mais il est aussi très ouvert aux suggestions. En ce sens, c’est très collaboratif et c’est l’une des choses que j’aime chez lui. Il n’y a pas de façon prescrite de faire les choses. S’il fait de l’intérim, ce n’est pas quelque chose que nous devons respecter strictement. C’est toujours une situation fluide.

Quelle a été votre approche initiale du matériel, en particulier compte tenu de tous les différents éléments de la série ?

Milles: C’est l’une des histoires les plus éclectiques que nous ayons faites ensemble. Il est mûr avec différents personnages et beaucoup de rebondissements différents. Vous n’êtes jamais sûr de ce qui va se passer ensuite. C’est l’un des grands plaisirs de la série, c’est que nous avons pu nous étirer de manière créative et essayer différentes choses au fur et à mesure que la série progressait.

Mais il y a une continuité thématique. Le personnage de Nicole Kidman, Masha, a son propre motif et le spa lui-même a son propre thème ; et il y a beaucoup de continuité instrumentale et sonore tout au long de la partition, mais même au sein de cette construction, nous nous diversions tout le temps. Si vous écoutez le CD, vous entendrez cette corne d’abondance de sons différents.

Lorsque nous avons regardé l’émission pour la première fois, nous pensions tous avoir une assez bonne idée de l’endroit où elle allait. Il s’avère que nous nous sommes tous trompés. Le spectacle a évolué et progressé. Nous avons été aussi surpris que le public le sera. En tant que compositeurs, cela nous a tenus sur nos gardes et nous a permis de faire bouger les choses dans différentes directions. C’était vraiment excitant et un projet vraiment rafraîchissant sur lequel travailler à cause de cela.

Vous utilisez beaucoup d’instruments différents – quels sont les éléments les plus uniques que vous avez utilisés pour la partition ?

Marco: En termes d’instruments, nous n’avons rien utilisé d’aussi étrange, mais nous avons fait pas mal de traitement du son même si nous avions un quatuor à cordes hebdomadaire. Nous jouions avec le tangage du quatuor à cordes. Il y avait des trucs de flûte que nous avons utilisés pour le personnage de Masha qui ont été assez travaillés.

Milles: Je pense que l’idée était de prendre des sons qui étaient familiers – piano, quatuor à cordes, par exemple – mais ensuite de les traiter de manière à permettre au public de l’entendre pour ce qui est juste légèrement décalé, donc quelque chose est légèrement changé . Nous enregistrions les cordes à deux fois le tempo et une octave plus haut et les remettions à la hauteur écrite d’origine. Le résultat est qu’ils jouent tout le matériel que nous avons écrit, mais quelque chose sonne légèrement faux. Des petits trucs comme ça que l’on pourrait manipuler à des degrés d’intensité variables selon la direction du spectacle. Au fur et à mesure que la série avance, cela devient cette expérience trippante d’un autre monde et nous avons pu pousser ces effets de traitement à divers degrés d’intensité et en tenir compte. C’est une combinaison d’instrumentation acoustique traditionnelle et de ce genre de traitement de manipulation sinistre dans le domaine analogique pour lui donner ce que nous espérons être un caractère très spécial.

Y a-t-il eu un moment, un épisode ou un personnage spécifique autour duquel vous avez modelé la musique ?

Milles: Eh bien, c’est une pièce d’ensemble très bien écrite et je pense que le casting est très fort, il est donc difficile de dire que nous avons été inspirés par un seul personnage. Cependant, Nicole est extraordinaire et son personnage est une présence si puissante dans la série. Il serait faux de dire que nous n’avons pas été immédiatement influencés par elle. Mais il y a aussi un air de mystère qui l’entoure tout au long de la série – est-elle bonne, est-elle mauvaise ? Qu’est ce qu’elle fait? Au milieu de cela, vous avez tous ces personnages différents avec des antécédents différents, et ils ont tous ces problèmes différents et tout tourne autour de ce personnage de Masha. Mais ce qui fonde c’est le concept de ce spa ou de cette retraite que tous ces personnages s’empressent d’essayer de sauver leur vie. L’idée que cela peut complètement tourner et tourner – et Masha est à la tête de tout cela, mais nous avons développé un thème pour le spa lui-même que nous avons appelé le Tranquillum Chord, qui peut jouer une tonalité majeure et être beau et méditatif ou être sombre et Bernard Herman-ish. Nous avons souvent eu l’impression de représenter la voix du spa lui-même.

Marco: L’une des autres choses intéressantes à propos de la série est souvent sur une série comme celle-ci, vous en sortez avec le son de la série. Avec celui-ci, le spectacle était en constante évolution. Donc, nous avions ces idées, mais nous ne pouvions pas les utiliser dans un seul sens. Nous écrivions toujours de la nouvelle musique. C’était un grand défi.

Comment fonctionne votre partenariat ?

Marco: Nous travaillons certainement en collaboration, mais c’était une émission COVID donc il y avait plus de séparation que d’habitude. Nous avons fait beaucoup de temps Zoom et beaucoup de sessions Zoom avec le réalisateur. Nous écrivions séparément dans nos propres studios, mais nous partagions des idées. La chose était de le garder harmonieux tout au long de sorte que ce n’était pas comme si les choses venaient du champ gauche et vice versa – il y avait des choses que je ferais ou Miles que nous ferions et que nous intégrerions. Mais la façon dont nous travaillons et la façon dont les choses ont évolué, vous n’avez pas à passer beaucoup de temps ensemble dans la même pièce.

Y a-t-il une piste musicale que vous aimeriez explorer si vous en avez l’opportunité à l’avenir ?

Marco: Miles a écrit cette réplique incroyable pour cette scène qui n’a jamais été utilisée [laughs]. Nous avons essayé de l’utiliser sur plusieurs épisodes mais n’avons jamais pu le comprendre. Donc, s’il y avait une saison 2, nous essaierions certainement de mettre en place ce signal.

Milles: [laughs] Ils devraient s’engager pour une deuxième saison uniquement pour cette raison. Je dirais, sinon, il y a des trucs vraiment incroyables. Un signal que Marco a écrit, appelé “Test Pilot”, qui se dresse en arrière-plan de la saison et sert en quelque sorte de motif cinétique au fur et à mesure que l’action et le rythme s’accélèrent. C’est vraiment un morceau de musique intéressant sur le plan harmonique et qui met très bien en valeur la production de Buck Sanders. Je pense que cela vaut vraiment la peine d’être vérifié. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur le CD de partition pour les fans à écouter.

Marco: Je pense toujours qu’il y a beaucoup de place pour le développement sur le Tranquillum Chord. Je ne sais pas, on verra. Mais je suis sûr que si nous devions faire une deuxième saison, Jonathan le prendrait sous un angle complètement différent.