Marco Bezzecchi : « Course compliquée mais incroyable »

08/08/2021 à 13:57 CEST

Adrià Léon

Douze courses et presque un an plus tard a encore gagné Marco Bezzecchi chevauchant le Kalex du VR46. L’Italien, déjà vainqueur en Styrie l’an dernier, a montré à quel point la piste autrichienne lui va bien et prendre une bouchée du championnat resserrer la seconde moitié de la saison. Aron Canet, qui se rapproche de la tête, et Augusto Fernández, avec leur deuxième podium consécutif, ils complètent les deuxième et troisième places. Raul Fernández Il ne pouvait être que septième dans ce qui était un week-end assez chargé pour lui.

« Course compliquée mais incroyable. J’ai commencé bien et régulièrement, mais pas assez vite. Puis j’ai compris comment mieux tracer les virages les plus compliqués et puis j’ai réalisé que cela pourrait être mon jour. Arón allait comme une fusée, mais j’ai tenu bon . sans commettre d’erreur. Je veux dédier cette victoire à ma famille, ma copine et mon équipe. ” a déclaré pour clore son discours un Marco Bezzecchi qui a remporté la sixième victoire en tant que pilote de la Coupe du monde -3 en Moto3 et 3 en Moto2-.

“Nous sommes très bons. Nous avons subi un peu de ‘bavardage’ au début, mais je me suis vite rendu compte que les sentiments étaient très bons. Nous devons faire un pas supplémentaire pour être avec les leaders du championnat, mais nous sommes très bien arrivés à le groupe. Il faut continuer avec cette constance car je ne l’ai pas eu lors de la première partie de Coupe du monde et c’est vraiment le plus important dans une catégorie comme celle-ci”, a commenté le coureur valencien Arón Canet, qui est monté sur le podium avec un nœud papillon en bois confectionné par un de ses amis.

“Je me sens très bien. Course très dure et départ très difficile… c’était difficile pour moi de prendre confiance au début, mais je croyais que je pouvais être devant et j’ai poussé jusqu’à la fin. Le rythme de la tête aujourd’hui était élevé. et je ne pouvais pas donner cet extra pour me battre pour la victoire. Je tiens à remercier mon père, la famille, mes habitants de Majorque et toute mon équipe pour leur soutien ” a commenté l’Espagnol de Marc VDS, qui vit le meilleur moment de la saison avec le deuxième podium consécutif et qui reconnaît sêtre l’une des nombreuses options de l’équipe Petronas monter en MotoGP l’année prochaine.