Marco Gobbetti sur la vitesse du luxe et la construction de Burberry – WWD

LONDRES – Burberry atteint de nouveaux sommets, avec des ventes revenant à leurs taux de croissance d’avant la pandémie, un concept de magasin élégant se déployant à Knightsbridge et une nouvelle génération plus jeune d’acheteurs achetant des baskets, le sac Olympia et les maillots de bain monogramme TB.

Burberry s’est également davantage comporté comme une marque de luxe, en raison d’une stratégie mise en œuvre par le directeur général sortant Marco Gobbetti, qui a éliminé la liste des clients grossistes, mis l’accent sur les ventes au prix fort, supprimé les démarques et pris propriété de l’entreprise de maroquinerie.

Cette semaine, il marquera une autre étape importante – l’ouverture d’un magasin au 1 Sloane Street entre Harrods et Harvey Nichols qui fait partie d’un nouveau développement par The Knightsbridge Estate. Burberry a décroché le site du coin clé surplombant Brompton Road et Sloane Street, et est le premier locataire à occuper l’un des sept magasins phares prévus.

Gobbetti a travaillé avec le directeur de la création de Burberry, Riccardo Tisci, et l’éminent architecte italien Vincenzo De Cotiis sur le concept que le PDG a décrit comme un espace intemporel – et certainement pas à la mode.

“Je ne voulais pas que ce soit un moment fugace”, a déclaré Gobbetti dans une interview exclusive avant l’ouverture officielle du magasin cette semaine. “C’est une marque avec un héritage incroyable, basé sur des articles, des produits, des icônes – pas des tendances. Le magasin devait être frais, moderne, pertinent mais il devait aussi avoir une attitude intemporelle. Il a dit que tous les codes de la maison sont là, “mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit sur votre visage.”

L’espace, qui s’étend sur 9 225 pieds carrés sur trois étages, est différent de tous les autres magasins Burberry, et en particulier du temple beige et à carreaux qui était autrefois situé juste de l’autre côté de la rue au début du mois d’août.

Le nouvel espace est lumineux et épuré avec beaucoup de grandes fenêtres cintrées; un réseau de rails métalliques minces sur les sols et les plafonds, certains d’entre eux configurés dans un motif à carreaux abstrait ; des sols en damier noir et blanc et de nombreux miroirs reflétant la lumière venant de la rue.

Près de l’entrée se trouve un grand espace entouré de rails métalliques, dédié aux expositions saisonnières. Il présente une sélection de sacs Olympia de Burberry entourés de grandes statues en plâtre blanc de déesses grecques.

« Nous avons voulu concevoir cet espace comme un portrait ; trébucher à travers [Burberry’s] passé et en analysant son présent pour interpréter un avenir composé de détails rassurants et de perspectives inattendues », a déclaré De Cotiis à propos de l’approche.

Trois magasins similaires ouvriront plus tard cette année, au Plaza 66 de Shanghai; à Paris rue Saint-Honoré, et Bond Street à Londres. D’ici la fin de l’année, la marque aura rénové environ 55 magasins, soit la moitié de son parc mondial de magasins.

Le timing ne pourrait pas être meilleur : Burberry a déverrouillé la majeure partie de ses magasins à la suite d’une série épuisante de blocages dans le monde entier, et les ventes au détail sont en hausse.

Vendredi, Burberry a déclaré que le chiffre d’affaires du commerce de détail au premier trimestre avait bondi de 86% à 479 millions de livres, alimenté par une forte croissance continue en Chine continentale, en Corée du Sud et dans les Amériques.

A taux de change constant, les revenus de détail ont augmenté de 98% au cours des trois mois précédant le 2 juin et ont dépassé les prévisions des analystes de 441 millions de livres.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 90 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière et de 1 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie d’il y a deux ans.

Burberry, qui s’est donné pour mission d’éliminer les remises et de réduire ses périodes de vente, a déclaré que les ventes des magasins comparables à prix plein ont bondi de 121% par rapport à l’année dernière et de 26% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Il ne fait aucun doute que Gobbetti, qui a pris ses fonctions de PDG en juillet 2017, et qui a navigué dans la marque à travers les mers agitées du Brexit et du COVID-19, regarde sa vision de Burberry prendre vie.

Alors pourquoi part-il, et apparemment si soudainement ?

“Les résultats d’aujourd’hui, et les résultats du trimestre dernier, montrent que nous avons achevé une première phase très importante de la transformation de Burberry”, a déclaré Gobbetti.

S’il y a jamais eu un bon moment pour partir, a-t-il dit, c’est maintenant. “L’équipe a une énergie incroyable pour faire avancer les choses, et je suis sûr que celui qui me suivra apportera une énergie encore plus forte et écrira une autre histoire à succès pour la marque.”

Lorsqu’on lui a demandé à quel point Burberry était proche de la concurrence avec les géants du luxe français – l’un des objectifs que Gobbetti s’était fixés lorsqu’il a pris ses fonctions de PDG – il a répondu : « Je pense vraiment que nous sommes sur la bonne voie. Je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais nous allons dans la bonne direction. L’ensemble de l’offre a été revalorisé. Structurellement, je pense que la marque peut vraiment rivaliser maintenant.

Gobbetti restera chez Burberry jusqu’à fin 2021, et l’entreprise est actuellement à la recherche de son successeur.

Comme indiqué, Gobbetti retourne dans son Italie natale et a été nommé PDG du beaucoup plus petit Salvatore Ferragamo. Son travail consistera à rajeunir cette entreprise à plusieurs niveaux.

Gobbetti a déclaré qu’il avait hâte de vivre à nouveau en Italie.

“Je n’ai pas vécu une grande partie de ma vie d’adulte en Italie – j’ai été principalement à l’étranger, en Amérique d’abord, puis en France et ensuite au Royaume-Uni”, a déclaré Gobbetti, titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’American University à Washington, DC, et une maîtrise en gestion de la Thunderbird School of Global Management à Phoenix, Arizona.

Au début de sa carrière, il a été PDG de Moschino, puis a passé 13 ans chez LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, où il était à la tête de Givenchy – et a recruté Tisci en tant que designer. Gobbetti a ensuite décampé chez Céline, où il a travaillé avec Phoebe Philo, qui démarre maintenant sa propre entreprise avec LVMH en tant qu’actionnaire minoritaire.

« J’ai de la famille avec laquelle je n’ai pas été proche depuis un certain temps maintenant », a-t-il déclaré. “De plus, je pense que je veux essayer, au moins, de contribuer à une marque italienne, de soutenir ce qui a été une expérience tragique pour l’Italie, ainsi que pour le Royaume-Uni”, en raison de COVID-19.

“Il y a un fort désir en Italie de simplement rassembler l’énergie et de faire de cela un nouveau départ pour le pays. Je ne pense pas du tout que je vais apporter une grande contribution, mais j’aime l’idée de le faire », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si sa sortie précipiterait le départ de Tisci, il a répondu que non. “Nous avons une très bonne relation, mais nous pouvons vivre l’un sans l’autre”, a déclaré Gobbetti avec un sourire.

« Riccardo a mûri et est devenu un grand designer, un grand directeur créatif. Il est vraiment satisfait de l’état d’avancement de son parcours, du travail qu’il fait pour Burberry et de la façon dont il a été capable d’interpréter la marque. Je pense qu’il est dans un très bon endroit. Nous avons gardé une très bonne relation même lorsque j’ai quitté Givenchy, et il est resté. »

En effet, Tisci est resté chez Givenchy pendant près d’une décennie après le départ de Gobbetti.

Tisci n’a pas commenté publiquement la décision de Gobbetti, bien que Burberry ait déclaré vendredi qu’il restait enthousiasmé par les opportunités et que la chance a laissé son empreinte personnelle sur Burberry. “Nous sommes très confiants dans la position de Riccardo”, a déclaré Julie Brown, directrice financière et directrice de l’exploitation de Burberry, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre vendredi.

Après avoir passé des décennies dans le secteur du luxe, Gobbetti a déclaré qu’au cours de son mandat chez Burberry, il avait été frappé par le “changement de génération” qui se produisait, avec des clients plus jeunes – aux États-Unis en particulier – s’attachant aux marques et s’engageant avec elles comme jamais avant.

«Je pense que ce que nous avons vu au cours des deux dernières années, depuis la pandémie, ce sont tous ces nouveaux jeunes garçons et filles à travers le pays – et pas seulement New York et Los Angeles – mais de partout, étant intéressés et désireux d’apprendre, de porter, de faire partie des marques.

« D’une manière ou d’une autre, les marques sont devenues une partie de ce qu’elles sont, elles les aident à exprimer leur personnalité. Il existe de nombreux liens interculturels entre la musique, l’art, le cinéma, la mode et le luxe, et ce sont en quelque sorte les références qui sont importantes pour la nouvelle génération », a-t-il déclaré.

Gobbetti a ajouté que les médias sociaux ont également permis aux gens de participer activement à la conversation avec les marques.

« Je trouve cela fascinant – il y a cinq ou sept ans, c’était beaucoup plus limité. Le public de la mode et du luxe n’était pas aussi large qu’il l’est aujourd’hui. Le grand changement est la façon dont la mode et le luxe ont imprégné la société.

Il a dit qu’au début de sa carrière, la mode et le luxe étaient réservés à quelques riches. « Maintenant, c’est accessible à tous, et c’est le grand changement. »

Les marques ont également changé en réponse au nouveau consommateur, a-t-il déclaré. Ils se demandent maintenant comment ils peuvent transmettre leurs valeurs au consommateur, comment ils peuvent se rapporter à la société au sens large. Gobbetti pense que ce type de conscience sociale fait désormais partie de l’ADN des marques de luxe telles que Burberry.

L’entreprise a vécu ces changements de première main.

La Fondation Burberry travaille depuis des années avec des associations caritatives pour les jeunes, des banques alimentaires et des organisations connexes. L’automne dernier, il s’est associé à Marcus Rashford, l’attaquant principal de Manchester United et membre de l’équipe nationale anglaise de football, qui fait campagne contre la pauvreté alimentaire des enfants.

Burberry et Rashford ont travaillé ensemble pour aider les organisations caritatives qui soutiennent les jeunes au Royaume-Uni et dans le monde. Rashford est également apparu dans une campagne Burberry photographiée par Rafael Pavarotti et stylisée par Ibrahim Kamara. Les publications liées à Rashford se sont transformées en poudre d’or pour Burberry, attirant un engagement record avec la marque.

Gobbetti est remarquablement humble et conscient de son travail avec Burberry, en particulier au cours des deux dernières années. Il a aidé à préparer l’entreprise à un avenir post-Brexit – une tâche coûteuse et chronophage – et a ensuite été contraint de trouver, presque du jour au lendemain, comment gérer la crise du COVID-19.

Burberry a également été l’un des premiers – et des rares – organismes du secteur privé à investir son argent dans la recherche sur les vaccins, un investissement qui aboutirait au coup d’Oxford AstraZeneca. La société a également été parmi les premières à fournir des EPI aux hôpitaux, transformant ses usines de trench-coat du Yorkshire en fournisseurs du National Health Service.

En septembre dernier, la société a remporté un contrat de 573 000 livres pour fabriquer des blouses et des équipements de protection individuelle pour le National Health Service du Royaume-Uni. L’accord avec le gouvernement s’ajoutait aux 160 000 pièces et plus d’EPI que Burberry a fabriqués dans son usine de trench-coat de Castleford, dans le Yorkshire, et a fait don au NHS et à des œuvres caritatives de soins de santé.

Pendant la crise, Burberry a également refusé l’argent des congés du gouvernement britannique et a réduit les salaires des managers, bien qu’il ait licencié 5% de la main-d’œuvre l’année dernière, en raison de l’impact de la pandémie.

À travers tout cela, l’équipe a continué à produire et à présenter des collections et Gobbetti est resté fidèle à sa stratégie d’élever la marque.

Alors que les marchés – et la Chine en particulier – commençaient à s’ouvrir, Burberry a organisé des événements pop-up et mis l’accent sur le marketing et les ventes numériques. Il a également coupé le ruban sur un nouveau concept store avec Tencent à Shanghai l’année dernière.

« Nous sommes des animaux adaptables. Nous nous adaptons au changement », a déclaré Gobbetti. « Il y a toujours quelque chose qui viendra à vous, et vous devez juste être vraiment agile, soucieux de créer des fondations qui vous feront avancer et conscient de ce qui vous entoure. La pandémie nous a rendus plus attentifs aux personnes qui nous entourent et qui ont le plus besoin d’aide. »

Il pense également que la pandémie a été un grand accélérateur de luxe, et pense qu’il y a « un rythme, une urgence et une vélocité » comme jamais auparavant dans l’entreprise. Autrefois, a-t-il dit, « le luxe traditionnel était plutôt statique – maintenant, ce n’est pas le moment de rester immobile ».