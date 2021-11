Marco Reus, buteur historique du Borussia Dortmund

11/06/2021 à 21:26 CET

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Marco Reus, il a inscrit le seul but de l’équipe de Marco Rose lors de la défaite face à Leipzig correspondant à la 11e journée de Bundesliga. Il a égalé les 102 buts de Chapuisat avec l’élastique jaune et noir en Bundesliga et s’est hissé à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs : seuls Burgsmüller (135), Zorc (131) et Emmerich (115) sont en tête à cet égard.

L’Allemand, qui a assumé tout le poids de l’équipe en l’absence de l’attaquant Erling Haaland pour cause de blessure, l’a également fait au classement général historique des buteurs avec l’équipe teutonique : il compte 145 buts, le même que Timo Konietzka, et occupe la quatrième position, juste derrière Lothar Emmerich (148), Michael Zorc (158) et Manfred Burgsmüller (158).

102 – Marco Reus a marqué son 102e but en Bundesliga pour le Borussia Dortmund, à égalité avec Stéphane Chapuisat – seuls trois autres joueurs ont marqué plus souvent pour le club dans l’histoire du BL. Icône. #RBLBVB pic.twitter.com/rLTdbxwthG – OptaFranz (@OptaFranz) 6 novembre 2021

L’ancien Borussia Mönchengladbach inscrit 145 buts et 102 passes décisives en 332 matchs au total, ce qui le laisse pour le moment hors du top 10 des joueurs avec le plus de matchs dans l’histoire du club.: En 12e position, ses prochains rivaux à battre sont Günter Kutowski (344) et Sebastian Kehl (362). En cette saison, en revanche, il est l’un des joueurs les plus décisifs : a cinq buts et sept passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues.

Dortmund succombe sans Erling Haaland

Ceux de Marco Rose ont engrangé leur deuxième défaite consécutive juste avant la troisième pause par les équipes nationales et s’éloignent du Bayern au classement : avec 24 points sur 33 possibles, ils sont à la deuxième place à quatre points de l’équipe de Julian Nagelsmann, qui n’a pas manqué contre le combatif de Fribourg. L’équipe a raté son attaquant Erling Haaland, qui a des problèmes de hanche et est hors de la dynamique du groupe depuis le 16 octobre, lorsqu’il a marqué un doublé contre Mayence 05.

L’équipe allemande n’a pas non plus pu vaincre l’Ajax au Signal Iduna Park en Ligue des champions : les buts de Tadic, Haller et Klaasen ont annulé Marco Reus sur penalty et les Allemands ont perdu la deuxième place du groupe. Malgré cela, avec six points sur 12 possibles, les hommes de Marco Rose dépendent d’eux-mêmes pour être au tour suivant.