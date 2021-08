Marco Reus, le leader de Boussia Dortmund

26/08/2021 à 12:00 CEST

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Marco Reus est l’un des joueurs les plus décisifs du conseil d’administration de Marco Rose aux côtés d’Erling Haaland, deux des talents offensifs les plus importants de la Bundesliga. L’ancien Borussia Mönchen Gladbach a disputé huit matchs consécutifs avec au moins un but jusqu’à la défaite contre Fribourg lors de la deuxième journée.

L’allemand qui au cours des cinq dernières années, il a vécu une épreuve avec des problèmes physiques, a trouvé une forme idéale et continue au même niveau que la saison dernière. Il a démissionné pour représenter l’Allemagne au Championnat d’Europe et il a choisi de commencer le cours de la meilleure façon possible et d’éviter d’éventuelles blessures qui le ramènent à l’infirmerie.

8 – Lors de son huitième match de compétition consécutif pour Dortmund, Marco Reus a été impliqué dans au moins un but, un nouveau record personnel pour lui dans le football professionnel. Passionnant. #Supercoupe #BVBFCB pic.twitter.com/NEB6NLlLq6 – OptaFranz (@OptaFranz) 17 août 2021

Le capitaine de l’équipe Signal Iduna Park a totalisé 319 matchs officiels et n’est qu’à 48 d’atteindre le top 10 des joueurs ayant porté le plus souvent le maillot de l’équipe allemande.. L’ailier gauche Marcel Schmelzer occupe la dixième place avec 367 matchs, 29 matchs de moins que Matts Hummels, un autre des joueurs historiques qui reste dans l’effectif.

Légende du Borussia Dortmund

Reus restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs joueurs de l’équipe après avoir atterri en 2012 de l’autre club de la ville. Bien qu’il ne fasse pas partie des dix joueurs qui ont joué le plus de matchs, L’Allemand est le cinquième joueur à avoir marqué le plus de buts avec ce maillot : il en compte 142, le même que Timo Konietzka et un de plus que Pierre-Emerick Aubameyang, maintenant à Arsenal.

Son grand objectif pour cette saison est de se battre à nouveau pour tous les titres possibles et d’entrer définitivement comme l’un des joueurs qui a joué le plus de matchs. et s’approcher du podium des buteurs : Alfred Preißler mène avec 175 buts, suivi de Michael Zorc (159), Manfred Burgsmüller (158) et Lothar Emmerich (148).