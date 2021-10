Marco Rose, adapté au Borussia Dortmund

17/10/2021 à 18:15 CEST

Le Borussia Dortmund de Marco Rose a battu Mayence 05 (3-1) et suit le rythme du Bayer Leverkusen et du Bayern, leaders à l’entame de la 8e journée, en ce début de saison 2021/22 en Bundesliga. Un doublé d’Erling Haaland, revenu après avoir raté plusieurs matchs sur blessure, et un but de Marco Reus ont annulé celui de Burkardt et confirmé les trois points et la victoire.

Les Allemands, qui n’ont perdu qu’une seule des huit dernières rencontres toutes compétitions confondues, ils continuent dans une bonne dynamique et confirment leur candidature au titre : l’objectif est de détrôner le Bayern de Julian Nagelsmann et de soulever un titre qui résiste depuis la saison 2011/12. Avec Erling Haaland et Marco Reus, les Allemands rêvent de mettre fin à la tyrannie bavaroise.

5 – Marco Rose est devenu le premier entraîneur du Borussia Dortmund à remporter chacun de ses cinq premiers matchs à domicile. Forteresse. # BVBM05 pic.twitter.com/HqW7Fg5c4W – OptaFranz (@OptaFranz) 16 octobre 2021

Les les bourreaux ils ont six victoires et seulement deux défaites en Bundesliga, en plus de deux victoires en Ligue des champions et une autre en DFB Pokal. Il n’y en a qu’une mais dans la saison de l’équipe : la défaite contre le Bayern en finale de la Supercoupe d’Allemagne. Les hommes de Julian Nagelsmann l’ont emporté avec un Robert Lewandowski imparable et ont évité le premier titre de l’ère Marco Rose.

Marco Rose donne le pouvoir au Borussia Dortmund

L’entraîneur de l’équipe allemande, Marco Rose, a pris les rênes du projet sportif en cette saison 2021/22 et sa performance est absolue : il est devenu le premier entraîneur de l’histoire du club à remporter cinq victoires lors de sa première cinq rencontres jouées à domicile en Bundesliga. L’Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, l’Union Berlin, le FC Augsburg et Mayence 05 en ont été les victimes.

Les Teutons sont l’une des équipes les plus en forme de la Bundesliga aux côtés du Bayer Leverkusen et du Bayern et ont signé leur troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues.. Depuis que le coach a pris les rênes, le Borussia Dortmund ajoute neuf victoires et trois défaites en 12 matchs au total disputé cette saison 2021/22.