Marco Rose fait briller Dortmund en Bundesliga

23/11/2021 à 11:05 CET

Le Borussia Dortmund de Marco Rose est l’un des joueurs les plus en forme du championnat allemand : il a 27 points sur 36 possibles et a remporté tous les matchs joués (7) à domicile, quelque chose qui ne s’était pas produit auparavant dans toute l’histoire du club.

L’équipe allemande, qui reste deuxième et à un point du Bayern de Julian Nagelsmann, traverse un moment doux en Bundesliga : il a neuf victoires et trois défaites jusqu’à présent cette saison et, malgré l’absence d’Erling Haaland ces dernières dates, il se présente comme l’un des rivaux à considérer.

7 – Pour la première fois dans l’histoire de son club, le Borussia Dortmund a remporté chacun de ses sept premiers matchs à domicile d’une seule saison de Bundesliga. Forteresse. #BVBVFB pic.twitter.com/hX3tAP7qNS – OptaFranz (@OptaFranz) 20 novembre 2021

L’entraîneur de l’équipe allemande Marco Rose a eu un impact immédiat sur l’équipe : maintient le Borussia Dortmund à la deuxième place et affronte le dernier match de la phase de groupes de l’UEFA Champions League contre Besiktas et le Sporting CP.

Survivre sans Erling Haaland

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland continue d’avoir des problèmes de hanche et sa convalescence est au point mort. Le joueur a déjà manqué neuf engagements avec l’équipe et sa réapparition est, aujourd’hui, une inconnue : l’équipe a perdu trois matchs sans le meilleur buteur.

signes norvégiens 13 buts et quatre passes décisives en 10 matchs officiels Parmi toutes les compétitions cette saison 2021/22 et il est l’un des joueurs les plus décisifs avec Marco Reus, qui a assumé tous les rôles principaux. Le milieu de terrain inscrit six buts et sept passes décisives en 18 matchs et son incidence dans le match est absolue.