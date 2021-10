Marco Rose veut une réaction de type Joshua Kimmich lorsque le Borussia Dortmund prend du retard dans les matchs

Le Borussia Dortmund a été démantelé par l’Ajax en Ligue des champions lors de l’une de leurs performances collectives les plus faibles de la saison. Erling Haaland est allé s’excuser auprès des fans de Dortmund à l’Amsterdam Arena après le coup de sifflet à temps plein, a résumé à peu près ce qui a été une nuit très décevante pour Die Schwarzgelben. Ils sont entrés dans la pause à la mi-temps 2-0 après un but contre son camp de Marco Reus et une frappe de Daley Blind et n’ont jamais vraiment pris pied dans le reste de la procédure.

Le résultat a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives dans toutes les compétitions pour l’équipe de Marco Rose, où ils étaient même provisoirement en tête du classement de la Bundesliga avant la défaite 5-1 du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Dortmund est toujours bien placé dans le groupe C de la Ligue des champions avec six points et à la deuxième place. Dortmund a encore toutes les chances de progresser, mais des performances comme celle présentée à Amsterdam ne devraient pas être tolérées du point de vue de Rose.

S’exprimant après la défaite 4-0 contre l’Ajax, Rose a déclaré qu’il s’attendait à une meilleure réaction de ses joueurs lorsqu’ils finiraient par tomber en match. Il n’y avait aucun sentiment d’urgence après avoir concédé deux fois dans la première demi-heure et ils n’ont pas égalé l’intensité de l’Ajax. Il a établi des parallèles avec Joshua Kimmich du Bayern lorsqu’il a été interrogé sur la réaction à une défaite 2-0 dans la première demi-heure du match. « Après la défaite 2-0, notre langage corporel était comme s’il avait déjà été 4-0 », a-t-il déclaré. Il a poursuivi en disant qu’un joueur comme Kimmich ne tolérerait tout simplement pas l’attitude défaitiste de prendre du retard au Bayern. «Il ne se contente pas de l’écarter, il est vraiment énervé. C’est peut-être une petite différence. A Munich aussi, il y aurait un incendie sous le toit », a-t-il souligné.

Photo de Mareen Meyer/Borussia Dortmund via .

Ce serait probablement une tâche facile de compiler toutes les images de Kimmich poussant des cris féroces lors des matchs et des séances d’entraînement pour le Bayern et l’Allemagne et en faire un livre de table. Dans un club comme le Bayern, la barre des attentes est toujours incroyablement haute et Kimmich s’est définitivement transformé en un exécuteur au centre du milieu de terrain. Il n’hésite jamais à faire savoir à ses coéquipiers si leur rythme de travail n’est pas assez élevé ou s’il y a quelque chose qu’ils doivent faire mieux.