Marco Silva confirmé en tant que nouveau manager de Fulham, la légende du club Luis Boa Morte sera son assistant à Craven Cottage

Marco Silva est le nouveau manager de Fulham, c’est confirmé.

Scott Parker a quitté les Cottagers par consentement mutuel plus tôt cette semaine – et a rapidement pris en charge les rivaux du championnat Bournemouth.

Silva a été éliminé en tant que patron d’Everton lors de sa deuxième saison

Fulham a agi rapidement pour remplacer Parker, l’ancien patron de Watford et Everton, Silva, acceptant désormais un accord pour prendre en charge.

Il sera assisté de son compatriote portugais et légende des Cottagers, Luis Boa Morte, qui a fait 250 apparitions pour le club en six ans et demi.

Silva, 42 ans, est au chômage depuis qu’il a perdu son emploi à Everton en 2019.

Le Portugais a été éliminé à la suite d’une défaite cuisante contre ses voisins de Liverpool avec le club du Merseyside dans la zone de relégation de la Premier League à l’époque.

Silva succédera à Parker, qui a rejoint Bournemouth pour un contrat de trois ans

Silva avait déjà passé six mois à Watford, les Hornets accusant “l’approche injustifiée” d’Everton cette saison-là comme le “catalyseur” de leur décision de le limoger.

Il a également dirigé Hull en Premier League et a passé du temps à travers l’Europe, avec l’Olympiacos, le Sporting et Estoril.

Silva sera chargé de monter une campagne de promotion à Fulham.

Parker a ramené Fulham dans l’élite à la fin de la saison 2019/20, mais ils ont été relégués la saison dernière.