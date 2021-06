Marco Trungelliti bat Thiago Seyboth Wild au tour de qualification

in

Le 24/06/2021 02:46 CEST

Marco Trungelliti, argentin, numéro 206 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de Wimbledon par 6-3, 6 (3) -7 (7) et 7-5 dans deux heures et vingt-sept minutes pour Thiago Seyboth Sauvage, joueur de tennis brésilien, numéro 127 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Wimbledon.

Le joueur brésilien a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, tandis que le joueur de tennis argentin l’a fait 3 fois. De plus, l’Argentin a eu une efficacité de 74% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 67% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 75%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter les 66% de service points.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) il y a auparavant une phase de qualification dans laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.