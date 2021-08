Marco Trungelliti parvient à s’imposer lors du tour de qualification face à Aleksandar Kovacevic

28/08/2021

Le à 10h00 CEST

Marco Trungelliti, argentin, numéro 198 de l’ATP, remporté par 3-6, 7 (8) -6 (6) et 7-5 au joueur américain Aleksandar Kovacevic, numéro 410 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de l’US Open.

Pendant le match, Trungelliti a réussi à rompre le service à une occasion, a été efficace à 50 % au premier service, a commis 6 doubles fautes et a marqué 70 % des points de service. Quant au joueur américain, il a également réussi à casser le service une fois, obtenu une efficacité de 63%, commis 4 doubles fautes et réussi à remporter 74% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Concrètement, dans cette phase de la compétition s’affrontent 239 joueurs de tennis et la phase finale se compose d’un total de 111 parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.