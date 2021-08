Marco Trungelliti parvient à s’imposer lors du tour de qualification face à Liam Broady

27/08/2021

Le à 09h00 CEST

Le joueur de tennis argentin Marco Trungelliti, numéro 198 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’US Open en une heure et vingt minutes par 6-4 et 6-4 à Liam, joueur de tennis britannique, numéro 147 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que le joueur argentin a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, a atteint une efficacité de 52% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a remporté 78% des points de service. Quant au joueur britannique, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, a réalisé une efficacité de 71%, a commis 2 doubles fautes et a remporté 67% des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition plus précisément, un total de 239 joueurs s’affrontent. De tous les candidats, un total de 111 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et les invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.