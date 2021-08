Marco Trungelliti passe le tour de l’US Open

in

25/08/2021 à 21h45 CEST

Blaz kavcic, joueur de tennis slovène, numéro 221 de l’ATP, a dû abandonner lors du tour de qualification de l’US Open lorsque le score s’est reflété 6-1 et 2-0, le match s’est donc terminé par le triomphe de Marco Trungelliti, argentin, numéro 198 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Le joueur slovène n’a à aucun moment pu casser le service de son rival, alors que l’Argentin l’a fait à 3 reprises. De plus, Trungelliti a réalisé un premier service de 52% et n’a commis aucune double faute, réussissant à remporter 80% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 52%, il a commis une double faute et a réalisé 45% de points au service. .

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Concrètement, 128 joueurs de tennis au total participent à cette phase de la compétition. De même, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.