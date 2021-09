Marco van Basten « doute » que Memphis Depay puisse réussir à Barcelone

L’ancien grand des Pays-Bas, de l’Ajax et de l’AC Milan, Marco van Basten, a exprimé son scepticisme quant au fait que Memphis Depay était le bon joueur pour le FC Barcelone, dans une nouvelle interview.

“Je doute qu’il soit un joueur du Barça”, aurait-il déclaré.

«Je crois que Memphis est un bon joueur, mais je crois que c’est un artiste, un individualiste. Il fait son propre truc et continue de le faire un peu. Je crois que dans une équipe aussi grande, il faut être plus un joueur d’équipe. Il faut attaquer en groupe et partager le ballon. J’ai l’impression qu’il fait trop son truc, et je ne sais pas si c’est suffisant pour un club d’élite.

Van Basten a également eu une carrière de manager, ayant entraîné les Pays-Bas à la Coupe du Monde de la FIFA 2006 et au Championnat d’Europe 2008. Il a également dirigé plusieurs clubs de l’Eredivisie à son époque – Ajax, Heerenveen et AZ Alkmaar.

Memphis est arrivé de l’Olympique Lyonnais à Barcelone avec un transfert gratuit. Depuis, il a marqué trois buts pour les Catalans en six apparitions cette saison.