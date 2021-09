Marcolin célèbre son anniversaire avec un événement lors de la Fashion Week de Milan – WWD

MILAN — Une enseigne géante épelant le nom de l’entreprise de lunettes Marcolin a été installée sur la terrasse du célèbre musée d’art et de design de la Triennale de Milan pour accueillir les invités aux célébrations du 60e anniversaire de l’entreprise.

Pour marquer cette étape, la société a organisé mercredi un cocktail baptisé « Look at Me Now », un concept évoquant l’évolution et la trajectoire de croissance de l’entreprise depuis 1961.

Ces thèmes ont également été abordés dans le discours prononcé dans la nuit par le président-directeur général et directeur général de Marcolin, Fabrizio Curci, qui s’est principalement concentré sur les défis à venir pour l’entreprise, tels que le renforcement de son jeu en termes de durabilité et de numérisation.

« Nous avons décidé de faire les choses à notre manière et de tout mettre à l’envers, nous avons donc transformé l’ESG en GSE en commençant notre stratégie par la gouvernance. Il y a douze mois, nous avons commencé cette voie avec humilité mais détermination, alors nous allons vite », a déclaré Curci, soulignant que la vitesse a toujours été la clé dans les affaires, « mais en ce moment, c’est vital.

L’exécutif a souligné que l’amélioration de l’inclusivité a également été une priorité. « Pas de genre, pas de frontières, juste du professionnalisme : la capacité de ces personnes à fabriquer des lunettes est la seule chose qui compte. Et nous investissons davantage dans cet actif », a déclaré Curci devant un public qui comprenait la haute direction de l’entreprise et des collaborateurs de longue date en plus d’une gamme d’actrices et d’influenceurs italiens. L’événement a également été diffusé en direct pour permettre aux partenaires internationaux de se joindre aux célébrations.

Le PDG de Marcolin, Fabrizio Curci, avec les actrices italiennes Cristiana Capotondi, Nicoletta Romanoff et Isabella Ferrari. Gabriele Zanon/Avec l’aimable autorisation de Marcolin

Dans son discours, Curci a souligné le rôle clé de la numérisation dans la croissance future du groupe, non seulement comme moyen de communication mais comme outil pour optimiser les processus de production et faciliter le travail à tous les niveaux.

« La vraie valeur de ce que nous faisons est [thanks to] les gens que nous avons qui savent comment le faire. Et c’est comme ça depuis 60 ans. C’est le patrimoine que nous avons et nous devons le préserver mais [we can’t do it] de la façon dont nous travaillions il y a 60 ans », a-t-il déclaré. « Donc, le changement est que nous investissons de l’argent et du temps uniquement pour avoir la technologie pour aider les gens, pas pour les remplacer. Si nous sommes capables de le faire correctement, nous aiderons les gens à libérer un peu de leur temps, en leur donnant plutôt le temps de réfléchir à la prochaine évolution de leur travail.

Avant de terminer la soirée avec un spectacle de danse en direct et un DJ set, une série de salutations vidéo a été projetée et mettait en vedette des personnalités éminentes travaillant en étroite collaboration avec le groupe, qui conçoit, fabrique et distribue des collections de lunettes pour des marques sous licence telles que Tom Ford, Guess, Moncler et Ermenegildo Zegna.

Basé à Longarone – dans la région italienne de la Vénétie connue pour être un centre de fabrication de lunettes – Marcolin compte également les marques maison Web, Marcolin et Viva dans son large portefeuille.

Dans le cadre des célébrations de l’anniversaire, la société a lancé plus tôt cette année une collection spéciale de lunettes de soleil Web, dont l’emballage était marqué d’un emblème de célébration entrelaçant le nombre 60 et le symbole de l’infini.

Le lancement s’est ajouté à la refonte du logo de l’entreprise et à la relocalisation du siège social de l’entreprise à Milan dans de nouveaux bureaux plus grands.