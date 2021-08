Marcos Alonso a été rejeté par l’Inter Milan en tant que poids lourd dans l’accord Romelu Lukaku, mais prouve sa valeur avec un autre coup franc époustouflant pour Chelsea contre Crystal Palace

in

À 22 yards, à droite du but, Marcos Alonso monte en puissance et vous connaissez la suite. L’arrière du filet.

L’Espagnol peut être interrogé sur ses capacités défensives, mais ce qui ne fait pas débat est la qualité qu’il possède dans ce pied gauche, en particulier sur les coups de pied arrêtés.

Un coup franc fabuleux d’Alonso a permis à Chelsea de partir

Alonso a célébré son but avec style lors de la première journée de la saison

Un magnifique coup franc pour Chelsea en effet, mais si les choses se sont déroulées différemment, il aurait peut-être marqué ce coup franc à Milan à la place de l’Inter.

Compte tenu de la situation financière de l’Inter, ils n’avaient d’autre choix que de refuser l’accord initial des Blues de 85 millions de livres sterling plus l’arrière gauche de l’attaquant Romelu Lukaku.

Au final, des frais de 97,5 millions de livres sterling ont été convenus avec les champions de Serie A et Alonso est resté sur place et a marqué un but exceptionnel lors du premier match des Blues de la saison.

Vous pouviez voir ce que cela signifiait pour Alonso

Chelsea a clairement obtenu le meilleur accord possible, signant Lukaku puis gardant Alonso

Le coup franc d’Alonso est loin d’être surprenant compte tenu de son palmarès de déchaînement de perles après perles.

Contre Tottenham Hotspur au stade de Wembley lors de la saison 2017/18, il a sans doute produit une frappe encore meilleure, au même endroit, un peu plus loin, il n’a donné aucune chance au gardien Hugo Lloris et a retrouvé la lucarne.

Les Blues ont été fortement pressentis pour remporter leur premier titre de champion depuis 2016/17 et venant de remporter la Ligue des champions et la profondeur qu’ils possèdent ainsi que de re-signer Lukaku, ils seront un défi pour tous les autres prétendants cette saison.

