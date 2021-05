Marcos Alonso et Emerson, sur la bretelle de sortie de Chelsea

19/05/2021 à 19:33 CEST

Daniel Guillen

Les arrières gauches de Chelsea, Marcos Alonso et Emerson, ils seraient sur la bretelle de sortie pour l’été prochain, tel que rapporté par The Sun. L’Espagnol et le Brésilien ne sont pas issus du départ de Thomas Tuchel et sa continuité dans l’équipe semble compliquée. La bonne affiche des deux serait une excellente option pour gagner de l’argent..

Marcos Alonso et Emerson Ils pointent vers la Serie A, où les deux ont déjà joué. Parmi les équipes intéressées serait l’Inter d’Antonio Conte, qui les a signés pendant son séjour à Londres. Aussi Naples ou alors Juventus ils les auraient demandés, selon la Gazzetta dello Sport.

La voie espagnole n’a pas gagné la confiance de l’entraîneur allemand, qui donne la priorité à Ben Chilwell dans ses onze ans. L’ancienne Fiorentina a commencé la finale de la FA Cup contre Leicester, mais sa participation au cours n’a pas été comme prévu: il n’a disputé que 17 matchs, dont 13 en Premier League.

Quant au Brésilien, son rôle à Chelsea a été réduit à la troisième place en lice. Sa participation a été un témoignage: il a disputé 15 matchs et seulement deux en Premier League. L’ex de Rome est arrivé en échange de 20 millions d’euros et l’équipe romaine elle-même serait intéressée à le récupérer, déjà avec José Mourinho sur le banc.

Chelsea vous devez encaisser après le gros investissement réalisé sur le dernier marché d’été avec l’embauche de Kai Havertz (71 M €), Ben Chilwell (56 M €), Ziyech (40 M €) et Timo Werner (53 M €). Les bleus, qui n’ont pas pu battre l’équipe de Brendan Rodgers en FA Cup, ont fait un saut qualitatif cette saison et cherchent la couronne de champion d’Europe.