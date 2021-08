Marcos Llorente renouvelle jusqu’en 2027

18/08/2021 à 21:52 CEST

L’Atlético Madrid a officialisé le renouvellement du milieu de terrain de 26 ans Marcos Llorente, qui a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2027.Le footballeur madrilène, qui avait un engagement avec l’entité rojiblanca jusqu’en 2024, a prolongé sa relation de trois ans supplémentaires, assurant ainsi son séjour à l’Atlético Madrid pour les six prochaines années.

Le rojiblanco ’14’ a fait ses débuts lors d’un match officiel le 18 août 2019 contre Getafe, au stade Wanda Metropolitano. Depuis, le joueur arrivé à l’Atlético Madrid en provenance du Real Madrid s’est imposé dans l’équipe de Diego Pablo Simeone, dans laquelle il a disputé 82 matchs.

La grande performance de Llorente, qui se distingue par sa polyvalence et sa facette de buteur – la saison dernière, il a marqué douze buts et donné onze passes décisives – l’a conduit à l’équipe espagnole avec laquelle il a disputé le dernier Championnat d’Europe dans lequel l’équipe de Luis Enrique est arrivée jusqu’au demi finales.

Le joueur, pour sa part, a montré sa satisfaction de son séjour à l’Atlético Madrid.

“Je suis venu à Atleti avec beaucoup d’enthousiasme il y a deux ans. Depuis lors, j’ai parcouru un chemin dans lequel j’ai grandi en tant que footballeur et en tant que personne, je suis tombé et je me suis relevé, j’ai trouvé une deuxième famille et nous avons vécu inoubliable des moments“, a-t-il déclaré sur Twitter.

“Il y a des endroits dans le monde où tu te sens rassasié et il y a des gens qui te font vivre la vie et il y a des moments qui resteront toujours. J’ai tout ça ici, où je suis heureux. Et où je continuerai jusqu’en 2027. A Nous allons continuer ce beau chemin ensemble », a ajouté le milieu de terrain international.

Le tournant de Llorente est survenu en mars 2020 au stade d’Anfield dans le duel contre Liverpool en Ligue des champions. Il est sorti du banc et a marqué deux buts lors du retour, ce qui a permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale.