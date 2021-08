Marcos Llorente signe un nouveau contrat à long terme avec l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid a confirmé que Marcos Llorente a signé un nouveau contrat de six ans, le gardant au club jusqu’en 2027.

Llorente a signé pour l’Atletico à l’été 2019, lorsqu’il a franchi la ligne de partage de la ville en remplaçant son rival du Real Madrid.

Marcos Llorente signe un contrat de six ans avec l’Atletico Madrid

Marcos Llorente signe une prolongation de contrat jusqu’en 2027 pic.twitter.com/UWlvqmQcaA – Atlético de Madrid (@atletienglish) 18 août 2021

Marcos Llorente s’est imposé dans l’équipe de Diego Simeone

Depuis son arrivée il y a deux saisons, Llorente a cimenté un rôle important dans la formation du manager Diego Simeone. Sa polyvalence pour jouer à la fois au milieu de terrain et en tant qu’ailier a permis à Llorente de gagner la confiance de Simeone, dans ce qui est un système notoirement organisé.

Au cours de cette période relativement courte, il a déjà accumulé 82 apparitions dans toutes les compétitions pour l’Atletico. Le sort le plus fructueux de Llorente sous Simeone est survenu la saison dernière, où il a participé à tous les matchs de Liga sauf un, marquant 12 buts et enregistrant 11 passes décisives en route vers le titre de champion.

Llorente a mis son nom à l’honneur contre Liverpool en mars 2020, après être sorti du banc à Anfield pour marquer deux fois et réserver la place de l’Atletico en quarts de finale de la Ligue des champions.

Maintenant, l’Atletico s’est assuré de repousser tout intérêt potentiel pour le milieu de terrain en l’attachant à un contrat à long terme au stade Wanda Metropolitano.

Llorente réagit sur les réseaux sociaux

Réagissant à son nouveau contrat de six ans, Llorente a déclaré sur les réseaux sociaux : « Je suis arrivé à l’Atleti avec impatience il y a deux ans. Depuis, j’ai parcouru un chemin dans lequel j’ai grandi en tant que footballeur et en tant que personne, je suis tombé et je me suis relevé, j’ai trouvé une deuxième famille et nous avons vécu des moments inoubliables.

« Il y a des endroits dans le monde où tu te sens rassasié, il y a des gens qui te font vivre la vie et il y a des moments qui resteront toujours. J’ai tout ça ici, où je suis heureux. Et où je vais continuer jusqu’en 2027. Au moins. Nous continuerons ensemble sur ce beau chemin.

Photo principale

Intégrer à partir de .