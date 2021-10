Marcos Llorente, un attaquant infiltré ?

02/10/2021 à 02:00 CEST

pari

LIGUE DES NATIONS : ESPAGNE VS ITALIE

La dernière liste de l’équipe espagnole n’est passée inaperçue de personne. L’appel du tout jeune Gavi a révolutionné le poulailler, n’ayant que 17 ans et moins de 300 minutes d’expérience en Première Division. L’accent a été mis là et il était évident que Marcos Llorente a été présenté comme un attaquant dans l’équipe. Luis Enrique pourra-t-il placer le Madrilène en tête du Final Four de la Ligue des Nations ?

Morata n’est pas là, Gerard Moreno non plus et dans l’appel un pur ‘9’ n’est pas apprécié. Ferrán Torres ou Mikel Oyarzabal ont un but, mais aucun n’a jamais servi de passeur central. Luis Enrique aurait pu retirer l’ordre du jour et donner une chance à Paco Alcácer, Wilian José ou Iñaki Williams, mais aucun n’est entré dans leurs plans créant une grande incertitude.

Marcos Llorente a joué lors du dernier Championnat d’Europe principalement en tant qu’ailier droit de l’équipe nationale avec une défense de quatre. Il a amélioré ses performances après le rendez-vous continental dans le noyau de ‘La Roja’ et maintenant tout indique que Luis Enrique va le tester en tant qu’attaquant. Le joueur a déjà eu une brève expérience en tant que milieu de terrain à l’Atlético de Madrid et un match nul avec Liverpool qu’il a résolu avec deux buts en tant que deuxième attaquant. Lucho pense-t-il qu’il est peut-être temps de le tester dans cette démarcation avec l’Espagne ?

Nous verrons comment la chose se termine, mais ce qui est évident, c’est que personne ne bat Marcos Llorente avec polyvalence. Avec Zidane en Castille, il a alterné les postes de pivot défensif et central. Quand il est entré en première division, c’était un cyclone avec Alavés comme organisateur, puis à Madrid de Solari, il s’est transformé pendant un certain temps en Casemiro et finalement il a signé pour l’Atlético de Madrid devenant l’homme de Simeone pour tout. Avec le maillot rouge et blanc, il a joué comme arrière droit, milieu de terrain, ailier droitier et deuxième attaquant. Maintenant, Marcos a un défi majeur si Luis Enrique ne nous a pas tous dupés. Peut-il être transformé en Morata ? Le temps nous donnera les réponses.